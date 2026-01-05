投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意

近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價，要注意。

國泰投信旗下指標性ETF國泰費城半導體（00830）日前公告，預計每單位配發現金股利9元。相較於去年的3.96元，今年配息金額大幅翻倍。若以目前股價換算，年化殖利率高達15%以上，不僅引發市場熱議，更讓眾多領息族感到驚喜。

針對此波配息狂潮，財經專家陳重銘今發文提醒表示，00830配息9元很恐怖，現在溢價2.18%，要注意一下。意指當前市價已大幅高於基金淨值，投資人若在此時進場，恐面臨「買貴」的風險，甚至可能在除息後遭遇價格劇烈波動。

00830是以美國掛牌的半導體龍頭企業為主要投資標的，包含AI運算、先進製程及關鍵半導體供應鏈，成分股有輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。此外，00830採年配息機制，為本月除息的海外股ETF之一。

