【投資人嚇壞】Google公開全新AI遊戲生成工具 多間開發商股票一夕暴跌

就在上週的 1 月 29 日，Google 官方正式對外公開了一套名為「Project Genie」的最新 AI 生成工具，讓用戶只需要輸入簡單的提示詞，就能在幾秒鐘內製作出基本的「可互動環境」。而過了短短的一天後，許多看到這項技術的投資人也開始大量拋售遊戲公司的股票，導致 Take-Two 和 Roblox 等遊戲公司股票一夕之間暴跌。

這項充滿實驗性的原型 AI 工具已經在上週開放給部份用戶搶先體驗，此工具由 Genie 3 與 Gemini 驅動，用戶只需輸入「卡通風格的 3D 玩具車賽車遊戲」等自然語言提示詞，就能自動生成出對應的內容。

不僅如此，《The Verge》等外媒還在報導中指出此工具還可以生成出風格酷似《瑪利歐64》或《薩爾達傳說》的遊戲，可想而知的是，這勢必又將會再次引起另一波的版權爭議。

值得注意的是，目前 「Project Genie」所生成的內容其實根本稱不上是真正的「遊戲」，而僅僅只是可以讓用戶短暫探索的「 3D 環境」。但即便如此，目前許多投資人似乎認為這意味著 AI 自動生成技術距離能產出整款遊戲又近了一部，因此，遊戲產業在上週五出現了一波突然的股票拋售潮。

根據《Investing》網站的報導，就在 Goolge 正式對外發表「Project Genie」後，多家遊戲發行商與主機製造商的股價都出現了股票下跌的跡象。

截至美東時間 1 月 30 日下午，《俠盜獵車手 6》發行商 Take-Two的股價出現了高達 9% 的跌幅，Roblox 開發商則跌了將近 12%，就連知名遊戲引擎公司 Unity 的股價也暴跌了 20%。在此同時，任天堂也面臨了將近 5% 的下跌。由於這一連串發生在遊戲產業中的股票動向都發生在同一天，不難看出與 Google 發表 Genie 工具之間的關聯性。

就以目前來說，這套 Google AI 生成工具所產生的互動體驗最長只能維持 1 分鐘，而畫面幀數也僅僅只有 24 張，最高解析度更是只有 720p。不僅如此，生成的體驗內容也十分不穩定，其中一個示範甚至出現賽道在遊玩途中發生變化的情況。

雖然該工具目前還能用來製作《瑪利歐 64》等遊戲的複製品，但 Google 官方似乎對此感到有些不安，甚至以「顧及第三方內容提供者的利益」為由，阻止了一名《The Verge》記者繼續製作更多瑪利歐「遊戲」。然而，其他用戶已經開始利用這個工具製作初一些十分簡陋粗糙的《GTA 6》和《黑暗靈魂》仿冒版。至於 Google 接下來將會如何處理這套 AI 工具背後潛在的版權問題，目前還有待觀察。