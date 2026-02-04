投資人對華爾街拋售潮不以為意 亞股多收漲

（中央社香港4日綜合外電報導）投資人對於華爾街再度出現科技股拋售潮不以為意，多數亞洲股市今天走揚。貴金屬則因逢低買盤，在連兩天重挫後持續回升。

法新社報導，就在雙方準備舉行關鍵核談判之際，伊朗無人機在中東地區遭到美國噴射機擊落，加劇緊張情勢，導致油價進一步攀升。

受到美元急升、地緣政治緊張和美國政府可能再次關門等因素影響，各類資產2月開局波動劇烈。

投資人對於人工智慧（AI）產業所獲龐大資金挹注不敢掉以輕心，示警隨時可能出現泡沫破裂的風險。

AI新創公司Anthropic宣布推出一款可供企業處理法律事務的工具，引發震盪，為紐約股巿再掀波瀾。

這一消息對軟體、金融服務和資產管理等產業造成衝擊。加上超微公司（AMD）發布黯淡的銷售預測，加劇市場低氣壓。

貴金屬連續第2天反彈。在此之前，美國總統川普提名聯邦準備理事會（Fed）前官員華許（Kevin Warsh）擔任聯準會主席，帶動美元強升，導致金價連續兩個交易日重挫。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）表示：「投資人和交易員在出清大量泡沫和高槓桿投機部位後，開始進場試水溫。」

他說：「這可能讓市場產生信心，認為最劇烈波動已經過去。與此同時，價格暴跌如此之快，也有人認為此時可以逢低進場嘗試布局。」

日股基準日經指數今天收跌0.8%，來到54293.36點。港股恆生指數收漲0.1%，來到26847.32點。上證指數收漲0.9%，來到4102.20點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、雅加達、威靈頓股巿收漲。吉隆坡股巿收跌。（編譯：何宏儒）1150204