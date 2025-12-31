投資人年終獲利了結賣壓湧現！ 美股交易清淡、台積電ADR跌0.45％

美國股市4大指數30日收盤全數下跌，台積電ADR微幅下挫0.45%。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 2025年封關倒數第2個交易日，投資人年終獲利了結，美國股市4大指數30日收盤全數下跌，權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後回吐漲幅，市場預期成交量偏低，人工智慧（AI）類股如輝達等也承壓走低，台積電ADR微幅下挫0.45%，跌破300美元。

綜合媒體報導，外界持續關注美國聯邦準備理事會（Fed）政策動向，最新公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄顯示，在今年已三度降息後，部分官員主張利率應「在一段時間內」維持不變。「多數與會者」支持降息，其中「部分人士」認為，這是一項合適、具前瞻性的策略，有助於在近期就業成長放緩後穩定勞動市場。

今年以來，標準普爾500指數已上漲約17%，標準普爾500指數和道瓊工業指數預計將連續第八個月上漲，這將是自2017年以來最長的每月連漲紀錄。焦點個股方面，蘋果小跌0.25％，輝達小跌0.36％，微軟微漲0.08%；台積電ADR小跌0.45%，收在299.58美元。

美股30日收盤，道瓊工業指數終場下挫94.87點或0.20%，收報48367.06點。標準普爾500指數下跌9.50點或0.14%，收在6896.24點。以科技股為主的那斯達克指數下挫55.27點，或0.24%，收在23419.08點。費城半導體指數下跌9.17點或0.13%，收7169.10點。

