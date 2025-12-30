投資人年終獲利了結！美股4大指數全部收跌 台積電ADR下跌0.63％

美股4大指數29日全都收跌。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 新年假期即將到來，本週是美國華爾街股市今年最後一個交易週，首日就以疲弱走勢展開，主因在於權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，投資人獲利了結，29日回吐漲幅，加上地緣政治緊張局勢和資產劇烈波動的疑慮加劇，大盤表現低迷，美股4大指數全都收跌。

美股29日收盤，道瓊工業指數終場下挫249.04點，或0.51%，收在48461.93點。標準普爾500指數下跌24.20點，或0.35%，收在6905.74點。以科技股為主的那斯達克指數下挫118.75點，或0.50%，收在23474.35點。費城半導體指數下跌29.37點，或0.41%，收在7178.27點。

廣告 廣告

綜合媒體報導，隨著新年假期將至，許多市場參與者暫離交易桌，市場預期成交量偏低，限制指數的方向性走勢。AI類股承壓同步走低，輝達下跌1.21%、Meta跌0.69%、Palantir下跌2.4%。特斯拉上週創下歷史新高後，29日下跌3.3%。台積電ADR下跌0.63%，收在300.92美元。

儘管美國股市周一收低開啟2025年最後一週交易，市場整體對2026年仍抱持樂觀共識，在美股連續3年上漲後，賣方策略師預期，標普500指數明年平均仍有約9%的上漲空間。高盛首席全球股票策略師奧本海默指出，鑒於全球經濟持續擴張及聯邦準備理事會（Fed）進一步寬鬆預期，若無經濟衰退，股市大幅下跌的情況將很不尋常。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

地震影響有限、台積良率與量產實力、AI供應鏈受惠股曝光

台股開盤》台積電續衝 大盤漲 分析師：台股攻30300〜30500