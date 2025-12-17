投資人新寵！主動式台股ETF年底火熱募集 規模突破900億創高
【記者呂承哲／台北報導】今年甫問世的主動式台股ETF火熱無法檔，不僅檔數從目前的5檔到即將募集上市的5檔共10檔，規模也是領先台股ETF創高突破900億大關，來到903.29億。預計加上年底將上市的，規模衝破千億指日可待。
市場法人表示，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。
目前市場上僅有一檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)， 00992A掛牌價為新台幣10元，也即將於12月30日上市，讓投資人年底進場可完整參與2026年投資契機。
ETF理財達人指出，以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。
主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不宜只聚焦單一個股，應透過主動選股掌握結構性趨勢。包括 AI 伺服器升級循環、網通設備頻寬提升需求，以及低軌衛星帶動的軍備與通訊應用，預期明年仍將持續發酵。隨著全球科技大廠加速布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件供應鏈角色日益關鍵，相關產業仍具成長動能。
主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易則表示，台股融資餘額回升至約 3300 億元，籌碼面略顯凌亂，但可視為中長線布局契機。投資策略應聚焦具長期競爭優勢的產業，包括半導體先進製程、半導體材料、通訊族群，以及 AI 應用與提升生產力相關題材。整體而言，隨著聯準會降息循環展開，有利資金回流股市，大盤看法中性偏多，建議投資人於回檔時分批進場，掌握中長期投資機會。
