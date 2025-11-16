投資人注意！創新板大解禁「這12檔」週一起全面開放當沖交易
財經中心／綜合報導
為配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，證交所近期放寬並調整多項規範，第一波措施即為開放創新板股票可進行當沖交易。金管會於114年11月13日以金管證交字第1140385177號令，正式刪除「創新板上市股票不得列入當沖交易標的」的限制。自明（17）日起，創新板股票即可納入當沖範圍。
目前創新板共有21檔股票，其中包括巨鎧精密-創、鴻華先進-創、倚天酷碁-創、鈺寶-創、億而得-創、正瀚-創、平和環保-創、錼創科技-KY創、沛爾生醫-創、青新-創、微矽電子-創、愛爾達-創等12檔，將成為首批開放當沖的個股。
證交所表示，自今年1月6日取消合格投資人制度後，創新板整體交易活絡度已有明顯提升。為打造更具公信力與市場價值的創新板塊，此次進一步爭取開放創新板股票列入當沖標的，有助於投資人運用更多元的交易工具，也能提高創新板的曝光度與市場流動性。
開放創新板股票進行當沖，有助於讓各板塊交易規則更加一致，進一步提升市場流動性並縮小買賣價差。此舉預料將吸引更多法人與一般投資人參與創新板市場，有望加速個股周轉與資訊反應速度，強化資本市場的活力與動能。
