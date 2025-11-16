投資人注意！創新板股票新措施 「這12檔」明起可當沖交易

證交所創新板上市股票自明日起得進行當沖交易。（圖／報系資料照）

為配合政府推動亞洲資產管理中心政策，證交所鬆綁與調整多項法規，首波開放創新板股票當沖交易，金管會114年11月13日金管證交字第1140385177號令，刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的之限制，證交所創新板上市股票自明（17）日起得進行當沖交易。

目前有21檔創新板股票，據統計，包括巨鎧精密-創、鴻華先進-創、倚天酷碁-創、鈺寶-創、億而得-創、正瀚-創、平和環保-創、錼創科技-KY創、沛爾生醫-創、青新-創、微矽電子-創、愛爾達-創等12檔，為第一批可開放當沖個股。

證交所指出，創新板自今年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，為打造各界認可的創新價值板塊，證交所進一步規劃精進措施，爭取開放創新板股票得列入當沖交易標的，開放措施有利市場參與者運用多元交易工具，更強化創新板能見度並提升市場流動性。

開放創新板股票當沖交易，將使市場各板塊均可當沖交易達到衡平機制，有助於提升市場流動性，縮小買賣價差，有望吸引更多法人及一般投資人參與創新板交易，進而加速股票之流動性，提升資本市場之動能及活力。

