投資人注意！台指期保證金又要變貴了，大台、小台、微台最新交易門檻一次看

隨著台股衝向歷史新高，市場波動性恐將加劇，期交所今（30）日公告將調整台指期與部分期貨契約保證金，「大台」原始保證金從33萬8000元漲至35萬6000元，「小台」從8萬4500元漲至8萬9000元，「微台」從1萬6900元漲至1萬7800元，將自12月31日一般交易時段結束後起實施。

根據期交所最新公告，將從明日一般交易時段結束後調整台股期貨契約（TX）、小型台指期貨契約（MTX）、客製化小型台指期貨契約（MXFFX）、微型台指期貨契約（TMF）、電子期貨契約（TE）、小型電子期貨契約（ZEF）、金融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、非金電期貨契約（XIF）、半導體30期貨契約（SOF）、航運期貨契約（SHF）、英國富時100期貨契約（F1F）、台指選擇權契約（TXO）、電子選擇權契約（TEO）及金融選擇權契約（TFO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額。

期交所提醒，期貨交易為保證金交易，投資人必須隨時關切自身未沖銷部位的風險，了解保證金風險涵蓋程度，並且注意與期貨商約定的風險控管措施。

期交所指出，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕的保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力的情事發生，維護自身交易安全。

本次保證金調整情形列表如下：





資料來源：期交所

