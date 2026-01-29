投資人注意！台股交易時間恐變革 金管會證實「重新檢視可行性」

財經中心／師瑞德報導

台股逼近3萬3千點，金管會主委彭金隆今鬆口，鑑於美、韓擬延長交易時間，已請證交所與櫃買中心「重新審視」台股跟進可行性。證期局強調，採開放原則、審慎態度，評估效益是否大於成本，並參考各國經驗研議配套，以接軌國際資本市場。（圖／記者師瑞德攝影）

台股氣勢如虹，屢創歷史新高，今（29）日盤中一度逼近3萬3千點大關，儘管終場拉回，但爆出的9300億元天量仍震驚市場。在股市熱度持續升溫之際，投資人最關心的「延長交易時間」議題再度浮上檯面。金管會主委彭金隆在今日舉行的新春記者會中首度鬆口，表示因應國際市場趨勢轉變，已責成證交所與櫃買中心對此議題進行「重新審視」。

國際風向轉變 彭金隆「不盲從但須接軌」

針對台股是否跟進國際潮流延長交易時段，彭金隆在記者會上指出，資本市場的運作機制與國際高度連動，諸如縮短交割時間至T+1、以及交易時間的延長等，都是兩大交易所（證交所、櫃買中心）持續研議接軌的重點。

他坦言，「國際情況有改變」，因此金管會已要求證交所與櫃買中心重新檢視現況，並將相關提案呈報上來。不過，彭金隆也強調決策的獨立性與效益評估，「不會因其他國家做什麼就跟進，也不會因其他國家不做就不做」，任何制度變革都必須考量成本與風險，唯有當預期效益大於潛在成本與風險時，改變才具意義。

證期局 參考美英韓經驗 採開放審慎態度

證期局局長高晶萍進一步補充，相較於亞洲鄰國，台股現行的交易時間確實偏短。過去雖曾討論過延長方案，但牽一髮動全身，涉及證券商、外資法人、銀行結算及廣大投資人等多方權益，必須從長計議。

然而，近期國際股市出現新一波變革契機，高晶萍點出，美國那斯達克正研擬延長至23小時交易、倫敦證交所擬推動24小時全天候交易，甚至鄰近的韓國也計畫將交易時間拉長至12小時。鑑於主要國家皆有此動向，金管會已請證交所積極蒐集各國實施經驗與配套措施，作為借鏡。對於未來是否延長，證期局將秉持「開放原則、審慎態度」進行評估，若有具體進展將適時對外說明。

台股市值破百兆 創新板交投熱絡

除了制度變革，金管會也公布了亮眼的市場數據。高晶萍報告指出，截至去年底，台股加權指數收在2萬8963.6點，全年上漲5929點，漲幅達25.74%。整體市值更是大躍進，從80.4兆元一舉突破百兆大關，來到101.76兆元，目前台股市值高居全球第七。

在成交量能方面，日均值由前一年的5228億元成長至5308億元；初次上市櫃（IPO）家數也從67家增加至77家。值得一提的是，創新板自2025年初取消合格投資人限制後，流動性顯著提升，年底日均成交值達2.77億元，較前一年激增逾168%。基金市場同樣蓬勃發展，投信基金總規模攀升至11.37兆元，年增率達18.5%，顯示台灣資本市場在質與量上皆持續壯大。

