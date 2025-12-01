投資人注意！永豐5檔ETF將除息 12/22最後買進日
〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信今日12/1發布5檔股債ETF收益分配期前公告，分別為00836B永豐10年A公司債、00856B永豐1-3年美公債、00857B永豐20年美公債、00907永豐優息存股、00958B永豐ESG銀行債15+ ETF，均2025年12月22日為最後買進日，在2025年12月23日進行除息，並在2026年1月19日發放配息。
永豐投信表示，在美國勞動市場顯現降溫跡象，新增就業放緩，市場預期推升聯準會降息。最新數據顯示，消費信心下滑，經濟動能逐步進入低速常態，資金流向防禦型資產的趨勢愈加明顯。
在此背景下，投資等級債憑藉穩健的信用品質，成為股債配置中不可或缺的穩定工具，不僅提供收益保障，更具備在殖利率下行環境中創造資本利得的潛力。投資人正重新評估資產配置，債券的防禦角色再度受到重視。
尤其，美國六大銀行Q3財報優於預期，在資訊科技、通訊服務與金融業財報表現亮眼，禮來、軟銀、美國鋼鐵獲展望上調。信用利差仍高於均值，在目前美國聯準會降息週期下，投資等級債可望兼享收益與價差收斂之雙重優勢。
永豐投信指出，AI需求正以前所未有的速度重塑科技產業格局。台積電最新財報顯示，AI相關業務持續維持雙位數以上的強勁成長，而傳統科技需求則出現調整，凸顯產業成長動能已全面轉向AI。回顧智慧型手機與雲端運算的發展歷程，分別花費7年與9年才讓年成長率降至20%以下，而生成式AI目前僅進入第4年，市場預估2026年前仍將維持50%-60%的高成長。
換言之，AI的長線成長前景看好，同時亦將支撐相關龍頭企業的獲利能力，為該產業股票部位提供成長引擎。在經濟放緩與利率下行的雙重背景下，建議投資人可採取股票、債券攻守兼備之策略：聚焦AI供應鏈核心標的，逢回加碼中長期投資等級債，建構穩健之投資組合。
永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率、有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。
