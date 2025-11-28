投資人注意！CME交易所大當機，海外期貨市場亂成一團

芝加哥商業交易所（CME Group）於台灣時間今（28日）上午系統故障，期貨、選擇權交易與報價全面停擺，恢復時間猶未可知。期貨商提醒，目前整個市場都無法交易CME相關商品，部分報價軟體的線圖還會運行，但其實只是前一刻的殘影，「開高低收」維持一字型，程式交易的運算恐受影響，建議投資人留意策略執行狀況。

昨日適逢感恩節美股休市，多檔海外期貨商品提前收盤，今日上午重新交易後，卻於10時許出現異常，CME Group旗下四大交易所CME、CBOT、COMEX、NYMEX交易數據停滯，也讓投資人措手不及。

根據CME公告，主要因為數據中心供應商Cyrusone資料中心的冷卻問題而暫停交易，技術支援部門正致力於短期內解決問題，並且將在獲取相關資訊後，儘快向客戶回報詳情。

CME是全球最大、交易最活躍的衍生性金融商品交易所，從美股指數、利率及匯率，再到黃金、白銀、原油、農產品等大宗商品包山包海，市場規模之大，一旦交易停擺，也將連帶衝擊其他市場的報價、避險和流動性。

期貨商指出，這種狀況可能影響依賴即時價格的量化基金、套利策略、風險模型、外匯與利率定價機制。如果暫停交易時間拉長，跨市場報價落差可能擴大，進一步提高恢復交易後的價格跳空風險。

截至記者發稿前的中午時分，交易系統仍未恢復。市場人士認為，CME商品交易通常都是在台灣時間的晚上比較熱鬧，所幸目前正值交投清淡時段，只要能夠儘速修復，估計對於市場的衝擊應該不會太嚴重。

