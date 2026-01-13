投資人消化通膨數據 美股漲跌互見、台積電ADR下跌0.19％

美股主要指數週二走勢分歧，四大指數漲跌幅都在1％之間。台積電ADR下跌0.63美元，跌幅為0.19％，收在331.14美元。（示意圖：motion elements）

美國最新公布的通膨數據大致符合市場預期，美股主要指數週二走勢分歧，四大指數漲跌幅都在1％之間。投資人一方面消化通膨數據，一方面則權衡企業財報表現好壞不一的影響。（請聽AI報導。）

美國12月消費者物價指數年增率為2.7%，月增率為0.3%，與11 月持平，並符合市場預期，美股週二早盤一度上揚，但金融股賣壓加重，主要指數回吐漲幅，在英特爾與AMD大漲帶動下，費城半導體指數逆勢收高。

道瓊工業指數週二收盤下跌398.21點，跌幅為0.80％，收在49191.99點，標普500指數下跌13.53點，跌幅為0.19％，收在6963.74點，那斯達克指數下跌24.03點，跌幅為0.10％，收在23709.87點，費城半導體指數上漲73.16點，漲幅為0.95％，收在7747.99點，台積電ADR下跌0.63美元，跌幅為0.19％，收在331.14美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。