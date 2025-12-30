投資人準備領紅包！11檔ETF即將除息，年化配息率最高將近9%

即將揮別2025年，盤點明年初共有11檔ETF上演除息秀，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，整體年化配息率都在5%以上，其中又以大華優利美A債15（00984B）將近9%最高，投資人若想要參與收益分配，最晚要在12月31日買進。

近期債市熱度提升，法人分析，美國聯準會（Fed）今年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對於債市前景持正面看法，建議有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時進場鎖利。

觀察1月初除息ETF名單，大華優利美A債15（00984B）與大華優利美公債20（00983B）是本次除息名單中的新兵，即繳出不俗的配息水準，值得投資人關注。

大華銀投信說明，00984B選債策略為投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，並且篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升。

至於00983B，則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。

