投資人無感的3萬點？逾70%個股下跌。(記者羅沛德攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電(2330)美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開高走低，快速跳水下殺，由紅翻黑，盤面上逾70%個股下跌，台股今日再度呈現營養不均衡的拉「積」盤。

廣告 廣告

今日盤面強勢族群集中在台積電、台積電相關供應鏈，聯發科(2354)亦獲得買盤進場，記憶體、ABF載板表現出色，PCB族群連兩日走勢偏弱，矽光子族群賣壓沉重。統一投顧指出，12月台灣製造業PMI 55.3%、CES將在1月6日開展、大立光(3008)台積電即將舉辦法說會，眾利多因素有望帶動台股往3萬點關卡邁進，預估指數高檔震盪盤堅；惟仍須關注美國出兵委內瑞拉後的政局變化。操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電列高盛亞太區首選買進清單！目標價高喊2330元

3萬點來了！台積電發爐飆1695元、指數登30339點 雙雙創新高

焦點股》0050：台積電大漲 散戶湧入

焦點股》台積電：外資高喊2330元 帶量飆天價

