投資人無視經濟數據多空參雜! 美股再創新高、台積電ADR漲1.77％

[Newtalk新聞] 美國發布最新就業報告，投資人無視經濟數據多空參雜，且美國最高法院未對關稅措施合法性做出裁決，美國股市9日再創新高，週線上漲。道瓊工業指數上漲237.96點、0.48%，標準普爾500指數上漲0.65%，那斯達克指數漲0.81%，費城半導體指數大漲2.73%，台積電ADR走升1.77%，收在323.63美元。

綜合外國媒體報導，美國勞工部9日公布美國12月就業報告顯示，上月非農業就業人數增加5萬人，低於專家先前預測的7.3萬人，仍顯示美國經濟正緩慢成長。失業率則小幅下降至4.4%，低於經濟學家先前預測的4.5%，市場認為這是經濟將好轉的訊號。

美股9日晶片股多上漲，博通勁揚3.79%，Alphabet上漲0.96%，Meta漲1.08%，不過輝達下跌0.1%，特斯拉漲幅達2.11%。而美國總統川普（Donald Trump）表示，他與晶片製造商英特爾執行長陳立武進行了一次「非常棒的會面」後，英特爾股價大漲10.80%。

美股9日收盤，道瓊工業指數終場上漲237.96點，或0.48%，收在49504.07點。標準普爾500指數上漲44.82點，或0.65%，收在6966.28點。以科技股為主的那斯達克指數上漲191.33點，或0.81%，收在23671.35點。費城半導體指數上漲202.683點，或2.73%，收在7638.781點。

