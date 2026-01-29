投資人獲利了結 金價突破5500美元創新高後回跌急挫逾5%

黃金價格29日重挫超過5%。（示意圖：花蓮行政執行署提供）

金價漲勢洶洶，隨著投資人匆忙轉向避險資產，被視為避險投資的黃金價格屢創新高，交易員重新評估市場情勢，金價29號重挫超過5%。白銀價格也大跌超過8%，銅價與鎳價同步下滑。（請聽AI報導。）

國際金價漲勢一直維持到29號美股開盤，漲幅急速收斂甚至翻黑，現貨金價跌幅一度超過5.7%，寫下去年10月21日以來最大盤中跌幅，到每盎司5106.21美元，先前同步飆升的白銀也一度重挫8.4%。

金價之前創下每盎司5595.47美元的新高紀錄，銀價也寫下每盎司120.44美元的紀錄。TD證券全球大宗商品策略主管梅勒克表示，感覺金價漲勢已有所放緩，投資人正紛紛獲利了結，XTB交易平台研究總監布魯克斯認為，這波拋物線式的漲勢終究要結束，大宗商品價格漲得太過頭又太快。

市場分析師指出，股市大跌也會觸發貴金屬等其他資產的賣壓，美股29號開盤全面下挫，科技股領跌，那斯達克指數一度大跌近2%。