投資人當沖虧損70萬還違約交割 跑到宏遠證券樓下開罵「手續費你們要拿，血你們要吸」

一名投資人半年來當沖股票交易虧損70萬元，還驚爆違約交割，疑似到高雄宏遠證券樓下開罵。（圖片來源／GOOGLE VIEW）

《東森新聞》17日報導，一名投資人在股市當沖交易賠了70萬元，跑到券商門口開罵，畫面中還大罵三字經、五字經，嚇得券商趕緊報警，三名警察到場處理，他還是指著券商人員罵說「手續費你們要拿，血你們要吸」。

高雄中正二路、民族二路口出現一名男子，對著證券公司破口大罵，驚動券商報警，他表示，券商的模擬交易平台XQ明明就有「MIT（市價觸發限價）」出價單等功能，但也沒有告知他，導致他無法使用這些進階工具來控制風險。

投資人當沖虧70萬元，怪券商沒告知他風險

雖然電視新聞裡沒有提到是哪一家券商，但畫面中，極有可能是苓雅區中正二路維士比大樓的宏遠證券，中正路對面的「HONDA」車行招牌清晰可見，而其他券商的地址都離這個位置非常遠，最靠近的民族二路富邦證券離這邊也有500公尺遠。

該男子生氣的說「他們證券公司明明就有XQ全球贏家軟體/APP，在他們官網就有電腦網頁版的 MIT的出價單的功能。」

他繼續說「明明公司就有，然後不預知風險...完全都不預知風險，問什麼，什麼都說沒有，然後…讓我虧損了非常多的錢。」一般而言，投資人被通報違約交割確認後，除了當沖虧損、資金不足之外，還要面臨帳戶遭到凍結、手續費還照算的情況。

9成9當沖人都虧損，無法證明使用軟體訓練能獲利

「我現在被違約交割，我是被騙的，我現在被通報。」這名男子可能認為，有了模擬交易平台，可以讓自己熟練當沖交易，就不會半年賠那麼多錢。

實際上，當沖客99％，根據統計，2024年全年當沖虧損高達246億元，平均每一位當沖投資虧損21萬元，意思是如果僅1％的當沖客能賺到錢，而使用模擬軟體的投資人超過5％的話，表示使用模擬軟體不會保證當沖會賺錢。

本案例中券商也回應電視媒體，公司交易系統無法和模擬交易平台連線，投資人可以自行從網路上下載，在過程中的下單，全是投資人自行決定，營業員並無鼓吹之行為，造成虧損 由當事人負責。

(原始連結)





