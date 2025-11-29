投資人盯AI、經濟數據 科技股成不確定因素
[NOWnews今日新聞] 美國股市在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡。在未來一週，投資人將關注人工智慧（AI）企業的獲利能力訊號，以及整體經濟健康狀況，以協助穩定美國股市。
根據路透社報導，本週，美國股市從自四月以來最大跌幅中反彈，部分原因來自市場對美國聯準會（Fed）將於12月降息的信心增強。但一些市值巨大的科技股依舊波動劇烈，例如輝達（Nvidia）與Alphabet股價的大幅震盪，都受到AI新發展的牽動。
投資人表示，考量到先前對「估值過熱」的疑慮削弱了今年推升市場的主要行情，股市預計仍將維持對這類消息高度敏感。
紐約券商米勒塔巴克公司（Miller Tabak）首席市場策略師梅利（Matthew Maley）表示：「圍繞 AI 獲利能力的論述正受到質疑。若這個問題在12月變得更加突出，將對市場造成重大衝擊。」
觀察風險偏好減弱的跡象
基準指數標普500指數在2025年上漲了約16%，正邁向一個通常表現強勁的年尾時期。據《股票交易者年鑑》（Stock Trader's Almanac），自1950年以來，十二月是該指數表現第三好的月份，平均漲幅為1.43%。
然而，投資人對風險偏好減弱的跡象保持警惕。其中之一就是比特幣近期下跌，從10月初超過12.5萬美元一路跌破9萬美元。
BakerAvenue Wealth Management首席策略師利普（King Lip）表示：「比特幣可以作為股票風險的參考指標，因此我們將密切關注其趨勢。」
隨著股市反彈，截至週三，標普500指數距10月底創下的歷史新高僅差1%，那斯達克指數則較10月底高點下跌3%。
科技股成為拖累主因之一，因為市場開始質疑AI基礎設施龐大投資何時才能帶來回報。華爾街同時也在關注大型科技公司為擴大AI投資而大舉發債後的影響。
Murphy & Sylvest資深策略師諾爾特（Paul Nolte）表示：「投資人開始重新思考，這些投入究竟要多久才能真正反映在企業最終獲利上。」
本週，投資人特別關注Alphabet。這家公司原本被視為AI領域的後進者，但近月股價強勢飆升，將其市值推高至約4兆美元。
谷歌母公司Alphabet推出的新Gemini 3 AI模型獲得強烈好評。有媒體報導Meta正洽談斥資數十億美元採用Google的AI晶片，也讓身為AI股王的輝達股價受到衝擊。
經濟成為焦點
下週將公布製造業與服務業活動數據，以及消費者信心調查。雲端軟體大廠Salesforce、超市龍頭Kroger與折扣零售商Dollar Tree等公司的財報也即將登場，為普遍強勁的第三季財報季畫上句點。
投資人將密切觀察這些數據與財報所反映的經濟情勢，以及黑色星期五、網購星期一後的假日消費熱度。
由於美國在本月結束為期43天的政府關門，讓許多重要經濟數據延後或取消，投資人可能要等到 1 月才能更清楚掌握經濟全貌。
阿默普萊斯金融公司（Ameriprise Financial Inc.）首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）表示：「投資人必須在年底前，在這種『資訊迷霧』中前進。」
儘管經濟前景不明朗，但繼幾位Fed官員近期釋出願意放鬆貨幣政策的訊息後，交易員增加了對聯準會在12月9日至10日會議上降息的押注。
據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至週三，市場認為Fed再降息1碼（0.25個百分點）的機率已超過80%，明顯高於一週前的「五五波」。
更多降息預期可能讓今年由科技與AI主導的行情擴散到市場其他族群。例如，對利率敏感的小型公司股票近幾日表現出色。
薩里班尼表示：「我會觀察年底前若Fed真的降息，科技以外的領域是否也能看到更多正面動能。」
