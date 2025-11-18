投資人等待輝達財報！美股道瓊重挫逾500點、台積電ADR跌1.21％
[Newtalk新聞] 投資人密切觀望人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）即將發布的財報，同時等待本週的美國就業數據報告，美國股市17日反覆波動，科技股再次下跌並拖累大盤，4大指數全數收低，道瓊工業指數收挫逾500點，台積電ADR下跌1.21％，收在282.01美元。
綜合媒體報導，輝達財報即將在美國時間19日出爐，市場屏息以待，輝達與其他AI領域的公司持續承壓，因為投資人對AI估值是否過高一事，始終感到擔憂，包含科企為了興建AI數據資料中心等建設的大量貸款。輝達股價17日收盤下跌1.9％，其他焦點個股Alphabet上漲3.11％、特斯拉上漲1.13％、蘋果下跌1.82％、Meta下跌1.22%。
另一方面，投資人也在等待就業數據報告，隨著美國政府結束長達43天的關門，市場將重新迎來一系列延後公布的數據，包含預計20日公布的9月非農就業報告，這份報告以及美國聯邦準備理事會（Fed）的10月會議摘要，可能為投資人提供有關政府運作復常的指引。分析人士認為，美國消費者的購買力可能正逐漸減弱。
美股17日收盤，道瓊工業指數重挫557.24點或1.18%，收在46590.24點。標準普爾指數下跌61.70點或0.92%，收在6672.41點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌192.52點或0.84%，收在22708.07點。費城半導體指數下挫105.46點或1.55%，收在6705.74點。
