投資人衡量聯準會降息可能性 美股開盤小漲

（中央社紐約4日綜合外電報導）投資人正分析美國最新公布的就業市場數據，以評估聯邦準備理事會（Fed）在下週利率決策會議降息的可能性，華爾街股市主要指數今天開盤小升。

道瓊工業指數開盤微漲5.3點或0.01%，報47888.16點。

標準普爾500指數開盤小升16.8點或0.24%，報6866.47點。

那斯達克指數開盤小漲73.2點或0.31%，報23527.29點。（編譯：陳彥鈞）1141204