投資人觀望輝達財報與就業報告！美股齊跌 道瓊崩577點、費半降1.69%

財經中心／林昀萱報導

美股四大指數收盤齊跌。（示意圖／翻攝自Pixabay）

目前聯準會（Fed）官員對於降息持保守態度，市場上還有擔憂AI產業過度樂觀的聲音，加上投資人關注即將公布的輝達（NVDA）財報以及9月就業報告，美股四大指數收盤均跌。

道瓊工業指數終場下跌577.84點，或1.23%，收在46,569.64點。

標準普爾500指數下跌67.37點，或1.00%，收在6,666.74點。

以科技股為主的那斯達克指數下降219.65點，或0.96%，收在22,680.94點。

費城半導體指數跌115.06點，或1.69%，收在6,696.14點。

