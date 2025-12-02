投資人評估俄烏戰爭狀態 國際油價震盪收低

美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 11