投資人逢低買入！金價回升至5000美元

▲國際貴金屬價格週一在美國紐約交易時段造好，黃金、白銀價格回升。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際貴金屬價格近來跌宕起伏，相關品項週一在美國紐約交易時段造好，不只現貨金價抽高、每盎斯回到5000美元以上，現貨銀也出現漲勢，每盎斯突破80美元關口。

綜合《彭博社》等外媒報導，在經歷異常動盪的一週後，不少逢低買進的投資人入場抄底，金價再次漲破每盎司5000美元，Pepperstone集團的分析師艾西里（Ahman Assiri）認為，黃金能否穩定在5000美元以上，對於決定市場是否從「反應性回升」過渡至「持續性上漲」相當重要。

廣告 廣告

報導提到，受地緣政治風險加劇、貨幣貶值以及對聯準會（Fed）獨立性擔憂等因素影響，避險情緒升溫，貴金屬價格先前一路飆升，創下歷史新高，投機性買盤更進一步推高這輪漲勢；然而，上月底金銀價格卻面臨暴跌，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將原因歸咎於中國「混亂」的交易情況。

分析指出，儘管近期貴金屬確實曾出現拋售潮，但大型機構投資者仍然相信，黃金是具有吸引力的投資，中國人民銀行似乎也抱持相同觀點，截至1月為止，已連續15個月購入黃金，凸顯了官方強勁的需求。其他如德意志銀行、高盛集團、瑞士百達資產管理集團等，也依然支持黃金價格復甦。

接下來，投資人密切關注，本週即將發布的美國1月非農就業報告、消費者物價指數（CPI）與初領失業救濟金人數，希望藉此研判聯準會未來的貨幣政策走向。

原文連結：Gold Advances Above $5,000 as Dip-Buyers Return to Choppy Market

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗大勝成金價利多？日經曝關鍵情景：避險買盤將流向黃金

台灣第13名！全球黃金儲備排名出爐 美國8000公噸奪冠價值曝

不裝了！澳門酒店撤「黃金大道」撬磚變現狂賺3.6億 原謊稱整修