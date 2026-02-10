投資人逢低買入！金價回升至5000美元
[NOWnews今日新聞] 國際貴金屬價格近來跌宕起伏，相關品項週一在美國紐約交易時段造好，不只現貨金價抽高、每盎斯回到5000美元以上，現貨銀也出現漲勢，每盎斯突破80美元關口。
綜合《彭博社》等外媒報導，在經歷異常動盪的一週後，不少逢低買進的投資人入場抄底，金價再次漲破每盎司5000美元，Pepperstone集團的分析師艾西里（Ahman Assiri）認為，黃金能否穩定在5000美元以上，對於決定市場是否從「反應性回升」過渡至「持續性上漲」相當重要。
報導提到，受地緣政治風險加劇、貨幣貶值以及對聯準會（Fed）獨立性擔憂等因素影響，避險情緒升溫，貴金屬價格先前一路飆升，創下歷史新高，投機性買盤更進一步推高這輪漲勢；然而，上月底金銀價格卻面臨暴跌，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將原因歸咎於中國「混亂」的交易情況。
分析指出，儘管近期貴金屬確實曾出現拋售潮，但大型機構投資者仍然相信，黃金是具有吸引力的投資，中國人民銀行似乎也抱持相同觀點，截至1月為止，已連續15個月購入黃金，凸顯了官方強勁的需求。其他如德意志銀行、高盛集團、瑞士百達資產管理集團等，也依然支持黃金價格復甦。
接下來，投資人密切關注，本週即將發布的美國1月非農就業報告、消費者物價指數（CPI）與初領失業救濟金人數，希望藉此研判聯準會未來的貨幣政策走向。
原文連結：Gold Advances Above $5,000 as Dip-Buyers Return to Choppy Market
