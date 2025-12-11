投資人錯殺甲骨文？陸行之這樣說

▲陸行之認為甲骨文（Oracle）長期需求穩定。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 甲骨文（Oracle）第二季財報後，盤後股價重挫逾10%，引發市場對AI基礎設施投資前景的討論。科技產業知名分析師陸行之認為，這次股價下跌主因是短期營收獲利未達預期，再加上資本支出加碼，使自由現金流一度轉為約負100億美元，造成投資情緒快速反應。

陸行之強調，甲骨文最值得注意的不是短期財務壓力，而是逐季攀升的剩餘履約義務（RPO）。最新季度RPO已達5233億美元，季增高達438%，遠超過公司現有雲端基礎設施的可承載量，顯示長期需求穩定。

對於市場擔憂資本開支將在未來形成沉重負擔，陸行之指出，甲骨文的長期資金需求預計將遠低於部分分析師預估的1000億美元，原因在於公司採取多模式投資策略，毛利率具備進一步提升空間，屬正面訊號。

甲骨文10日公布財報，第二季的淨利幾乎倍增至61億美元。但因為雲端收入與基礎建設業務成長不如市場預期，加上華爾街擔心甲骨文背上巨額債務，但成本難以回收，導致盤後股價大跌。

甲骨文表示，資本支出預計2026年會計年度會達到500億美元，比9月預計得多了150億美元，且絕大部分投資的設備會放入資料中心。

