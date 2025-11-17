投資人靜待就業數據及輝達財報 美股收盤挫跌

【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年

時報資訊 ・ 20 小時前