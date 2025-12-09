投資人靜待Fed利率決策! 美股4大指數多收跌、台積電ADR漲2.44%
[Newtalk新聞] 美國公債殖利率走揚之際，投資人正觀望本週稍晚公布的聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美國華爾街股市主要指數8日大多收跌。不過，AI（人工智慧）晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價盤後大漲超過2%，因美國總統川普（Donald Trump ）表示，將開放出售輝達H200晶片給中國大
綜合媒體報導，美國聯準會將在本周稍晚公布利率政策，市場普遍押注聯準會本週將再度降息，降息信心持續升溫之際，川普8日宣布，將放行輝達H200晶片出口到中國，當中25%收益將支付給美國政府。同樣的方式也將適用超微（AMD）、英特爾（Intel）等其他美國企業。輝達股價上漲1.72％，盤後大漲超過2%。
此外，影音串流巨頭Netflix同意以720億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下影視製作及串流部門，引起國際震撼，對此派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）8日提出總額高達1084億美元的敵意收購案，攪亂Netflix的併購布局。受相關交易風險升高影響，派拉蒙股價飆高逾9%，華納上漲4.4％，Netflix則重挫3.41%。
美股8日收盤，道瓊工業指數下挫215.67點或0.45%，收在47739.32點。標準普爾指數小跌23.89點或0.35%，收在6846.51點。以科技股為主的那斯達克指數小挫32.23點或0.14%，收在23545.90點。費城半導體指數揚升80.38點或1.10%，收在7375.22 點。台積電ADR上漲2.44%，收在301.87美元。
