投資人靜待Fed決策出爐！ 美股道瓊跌179點、台積電ADR漲0.51%

美股10日多收低，道瓊工業指數下跌179.03點。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）正在舉行貨幣政策會議，市場靜待結果出爐，美國股市10日多收低，美股道瓊工業指數下跌179.03點、0.38%，標普500指數小幅下跌0.09%，那斯達克指數略有波動，上漲0.13%，費城半導體指數下跌0.04%，台積電ADR上漲0.51%，收在303.41美元。

綜合外媒報導，聯準會週二召開為期兩天的政策會議，儘管通膨率仍高於央行2%的目標，但市場普遍預期將降息1碼。據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨顯示降息的可能性約87%。投資人預期聯準會本週降息，推動羅素2000小型股指數上漲，週二創下盤中歷史新高。

另一方面，科技股交易也出現波動。美國總統川普（Donald Trump ）表示，將允許輝達向中國出口其AI晶片H200晶片，因H200晶片在台灣製造，出口費為25%，傳將由台灣支付。輝達週二下跌0.31%，其他大型股如微軟上漲0.2%、亞馬遜上漲0.45%、蘋果下跌0.26%、特斯拉上漲1.29%。

美股10日收盤，道瓊工業指數下挫179.03點或0.38%，收報47560.29點。標普500指數小幅下跌6.00點或0.09%，收在6840.51點。以科技股為主的那斯達克指數上揚30.59點或0.13%，收在23576.49點。費城半導體指數小跌2.70或0.04%，收在7372.51點。

