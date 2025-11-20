投資人AI泡沫焦慮難消！分析點出OpenAI角色

▲有外媒分析指出，隨著AI基礎建設加速推進，收入卻相對落後，額外的投資資金從哪裡來等問題，最終都指向OpenAI這間公司。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達台灣時間20日凌晨公布第3季財報，盈餘、營收和下一季業務前景皆亮眼，一度激勵美股週四急漲，但情勢隨後便急轉直下，市場大幅逆轉，輝達自身股價乃至美股主要指數皆收挫。有分析指出，人們對AI泡沫是否破掉的焦慮已達到新高度，儘管有輝達的強力安撫也沒用。

根據外媒《Forbes》報導，輝達預計未來幾季的業務收入將超過5000億美元，其最新季度財報確實令人印象深刻，如營收達570億美元，較去年同期成長62%；資料中心業務營收為512億美元，年增55%，主要得益於Blackwell的普及和Spectrum-X網路設備的銷售。然而，輝達管理層的公開吹捧、反駁AI泡沫風險，並強調自身強勁業績、訂單盛況、技術領先地位，卻顯得不合時宜。

分析提到，GPU市場的演變，催生了一個複雜且相互關聯的生態系統，輝達自己也投資了多個新型雲端平台，包括CoreWave、Nebius和Nscale。此外，它還與OpenAI達成了一項價值1000億美元的交易，OpenAI承諾將部分資金用於購買輝達晶片，投資人對這些交易提出質疑完全合理。

分析指出，隨著AI基礎建設加速推進，收入卻相對落後，第一個要問的問題應該是：「額外的投資資金從哪裡來？」而這些問題最終都指向OpenAI，除了輝達，甲骨文（Oracle）、CoreWeave和其他公司，也正投入數十億美元用於資料中心建設，而OpenAI則承諾使用這些基礎設施。

不過，眾所周知，OpenAI一直在燒錢，預計要到2029年或2030年才能開始獲利，市場反應也表明，投資人越來越質疑AI基礎建設的風險，預計未來幾年該領域的支出將超過一兆美元，其中大部分是由OpenAI主導的。

提供金融建模、分析報告的公司「Modano」，其創始人赫臣（Michael Hutchens）在社群平台LinkedIn上發文，直言：「任何認為輝達季度收益報告，足以證明AI泡沫不存在的人，都不了解AI的運作方式，以及關鍵參與者之間的循環關係。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



