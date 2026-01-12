投資別只看「後照鏡」！從3個關鍵維度理解創新板的成長潛力

隨著創新板（tib）掛牌公司數量增加，市場關注度同步升溫。然而，在投資創新板時，若仍只用「現在獲利表現」或「過去財務紀錄」作為評估依據，很容易錯過捕捉「獨角獸」的大好機會。創新板所承載的，是企業未來的成長性，而非既有的獲利模式。投資人若仍以「後照鏡思維」回頭檢視過往成績，反而可能忽略其在市場規模、技術創新與業務拓展的長期潛力。投資人若能聚焦企業的成長動能與競爭優勢，可從3個維度作為評估重點，包含產品或技術創新、商業模式創新、市場或應用創新。

（圖片來源：Getty Images）

臺灣證券交易所於2021年推出創新板，旨在加速前瞻創新企業進入資本市場籌資。與上市、上櫃或興櫃不同，創新板鎖定具創新性、具國際競爭力的創新企業，採「市值」為核心，不以獲利作為掛牌門檻。因此，創新板企業的共通特性，在於具備創新技術或商業模式的成長型公司，正處於技術落地、市場擴張的重要階段。

對投資人來說，投資創新板的企業，本質上是在投資潛在的行業變革者。此時，若仍用「後照鏡思維」來評估這些企業，僅檢視當下的獲利表現，便很容易錯過孵化中的獨角獸。

從創新本質出發，重新思考企業價值評估方式

既然創新板企業的價值核心，在於「創新」本身，投資人在評估時就不能只看財報，而應將目光放遠，從3個維度進行觀察，包含：

產品／技術創新

觀察該企業是否有專利布局、技術獨特性與不可替代性、以及其技術在產業鏈中的關鍵性地位等，同時也可留意產品或技術是否具備持續迭代與延伸應用的空間。 商業模式創新

了解該企業的商業模式為何，是否具有訂閱制的延續性、生態系建構乃至於周邊產品的帶動效果是否密切、以及是否具備創新且順暢的供應鏈管理或銷售通路等，並評估其模式是否有助於朝更大規模化發展。 市場／應用創新

解析該企業的目標市場規模與成長率、產品從特定領域擴展至更廣泛市場的可能性等，也可觀察其應用情境是否具備跨產業或跨區域的拓展潛力。

投資人可以透過公開資訊，譬如專利與智慧財產權揭露、研發支出佔比變化、客戶結構與策略合作夥伴、專業機構的認證與合作等，來觀察企業是否具備持續創新的具體證據。相關資訊可透過創新板官方網站、公開資訊觀測站等平台中查詢，投資人可善用這些免費資源，並持續關注公司的業績變化、關鍵技術發展以及重大訊息發布等。

透過創新板的制度，證交所協助具備創新能力的企業與資本市場接軌，讓創新產業能更早獲得市場理解與支持。對投資人而言，若能跳脫「後照鏡思維」從企業長期發展潛力的3個維度進行觀察，便有機會在創新板中辨識出擁有下一階段成長潛力的獨角獸企業，見證並參與其從孵化到成熟的關鍵歷程。

（本文與證交所合作）

