投資助力國內建設 壽險業看好再生能源與資料中心

（中央社記者蘇思云台北17日電）金管會日前修訂保險業資金投資管理辦法，專案運用資金新增可投資基礎建設，盼鼓勵壽險資金多投入國內建設。壽險業者表示，未來關注領域包括再生能源產業、水資源處理與循環利用與資料中心等建設。

壽險資金投入國內建設多為長期投入，除了考量報酬率外，也講求具備穩定的現金流。

國泰人壽表示，未來關注投資領域包括4類型，一是再生能源產業，具有長期政策支持與穩定現金流特性，過去在太陽能、風電等領域已有累積經驗；二是水資源處理與循環利用，尤其在氣候變遷與乾旱風險增加背景下，再生水利用將成為基礎建設的重要一環，且這類資產通常具備長期購水合約與穩定收益，符合保險資金追求長期穩健報酬的需求。

三是資料中心與數位基礎建設，國壽指出，隨著AI應用、雲端運算、物聯網的快速發展，推升資料中心需求快速成長，也跟國家數位轉型政策高度契合，屬於前瞻性產業；四是符合國家政策支持、促進公共利益、可兼顧穩健報酬的投資標的其他類型，將持續參與評估，像是智慧倉儲與物流事業。

至於亮點案例，國泰人壽分享大彰化西北離岸風電案場案例，此案也是台灣首個獲「國家融資保證中心」提供融資保證的離岸風場專案。國泰人壽與國泰電業2024年底共同投資，取得「大彰化西北離岸風場」50%股權，裝置容量達583MW。風場由全球領先的風電開發商沃旭能源持有另一半50%股權，並負責設計、興建及營運維護。專案預計今年完工，台積電已簽訂長期購電合約，未來20年將購買全部發電量。

富邦人壽表示，金管會日前修訂保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法，專案運用資金新增可投資基礎建設，包括物流中心、再生水廠與海水淡化廠等符合政府核定鼓勵民間投資的基礎建設。

富邦人壽指出，看好綠電（風力、地熱、生質、海洋能與小水力等再生能源）以及綠電表後儲能、資料中心建設、BOT設施如污水與垃圾處理，以及社會福利事業如長照機構等，也會綜合評估相關風險與效益。

南山人壽表示，總計歷年投資超過1300億元在公共建設項目上，未來持續評估符合壽險業資金流量匹配需求的公建案件、或透過公建基金、證券化標的、子公司等投資方式，將有助引導更多壽險業資金投資國內公建。南山人壽目前在不動產以地上權投資較多，透過地上權投資，保險資金可活絡地方經濟發展，也可支持公共建設發展。

至於亮點投資案，南山人壽指出，目前在台北市信義區有3項重大地上權投資案，台北南山廣場已在2018年完工，另外2項重大投資在建工程，分別位在A21地塊（即世貿三館舊址）與A26地塊（原信義行政中心）。

南山人壽說，預計今年下半年啟用的淡水沙崙文創教育園區，也是新北市投資的地上權案，投資金額含權利金及興建成本超過40億元，未來將作為南山企業大學場域，提供周邊居民休閒遊憩的親水設施。（編輯：翟思嘉）1150117