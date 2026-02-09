投資勝利組名單外洩！大數據認證 這星座+這城市=富到流油

財經中心／師瑞德報導

2025年誰是投資大贏家？鉅亨買基金大數據揭密，台南人、天秤座、生肖屬鼠以及25歲以下年輕族群投報率最高，且女性績效優於男性。為助投資人掌握資產狀況，平台首創「投資歷程回顧」服務，一鍵檢視個人績效與高手差距。去年全站約3成客戶獲利逾20%，快來看看你是否榜上有名！（AI製圖）

2025 年誰是投資大贏家？鉅亨買基金大數據揭密，「台南人、天秤座、生肖屬鼠」以及「25歲以下」年輕族群投報率最高，且女性績效優於男性。為助投資人掌握資產狀況，平台首創「投資歷程回顧」服務，一鍵檢視個人績效與高手差距。去年全站約3成客戶獲利逾20%，快來看看你是否榜上有名！

2025年全球股市表現亮眼，投資人是否都有跟上這波行情？國內最大民營基金交易平台「鉅亨買基金」發布最新平台大數據，揭露2025年投資人獲利密碼。數據顯示，「台南人」、「天秤座」與「女性」是去年度的最大贏家。同時，為協助投資人精準掌握自身資產狀況，鉅亨買基金宣布推出業界首創的「投資歷程回顧」服務，透過數據視覺化，助投資人一鍵看懂投資勝率。

廣告 廣告

大數據揭密！台南人最會賺 天秤座投報率奪冠

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，根據平台2025年全年度（1/1~12/31）統計數據，投資表現呈現有趣的「地緣」與「星座」差異。在六都之中，平均投報率由「台南市」奪下冠軍，台北市與台中市分居二、三名。若以星座區分，「天秤座」榮登投資王，雙子座與雙魚座緊追在後。

在生肖與年齡層方面，屬「鼠、雞、狗」的投資人成果最豐碩；而「少年股神」的趨勢依然顯著，「25歲以下」的年輕族群表現最佳，「26歲至45歲」次之，「46歲至65歲」名列第三，顯示新生代投資人更勇於配置風險性資產以追求高報酬。值得注意的是，「女性投資人的平均投報率優於男性」，張榮仁分析，女性多採「單筆＋定期定額」雙軌並行，展現出的穩健、耐心與紀律，是長期投資勝出的關鍵。整體而言，站內約有3成客戶年度投報率超過20%。

業界首創「投資歷程回顧」 知己知彼優化配置

為了讓投資人不僅看得到結果，更能優化過程，鉅亨買基金推出專為基金投資人打造的「投資歷程回顧」。張榮仁表示：「真正影響長期績效的，往往是投資人的行為與決策品質。」這項新服務能幫助客戶跳脫短期漲跌，檢視過去一年的操作軌跡與資產配置變化。

透過「投資歷程回顧」，客戶不僅能掌握個人年度績效，系統更會揭露「站內績效前20%高手」偏好的基金類型與配置方向。投資人能清楚看見自己與站內高手的實力差距與布局差異，作為調整下一階段資產配置的重要依據。

張榮仁強調，投資要走得遠，必須不斷回顧與修正。透過「知己知彼」，投資人能更理性地培養可持續的投資思維。未來平台將持續結合AI科技與數據分析，陪伴投資人在市場中穩健成長。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

哭哭沒中！威力彩連30摃 下期頭獎更狂13.5億

彩迷瘋傳神技！威力彩「中頭獎變全餐」 揭密獎金炸裂關鍵一招

刮刮樂中獎有徵兆？幸運兒全做對「同一件事」 百萬獎金秒入袋

800換11億！威力彩「包牌第二區」巷子內買法 必看獎金加乘攻略

