投資南臺灣正當時！七股科技工業區釋出9公頃土地，啟動「租售雙軌」機制，加速帶動北臺南產業聚落成形

南科四期與柳營科學園區相繼啟動後，位於北臺南的「七股科技工業區」成為串聯溪南、溪北的重要節點，臺南市政府宣布，近期將再釋出9公頃產業用地，採「標售、標租」雙軌招商，協助企業靈活布局，帶動南部產業鏈擴張。

臺南市政府經發局指出，標售部分共12坵塊、面積約5.2公頃，每塊1000~2700坪，每坪底價8.2~8.4萬元；標租部分共8坵塊、面積約3.8公頃，每塊約1143坪，租金每坪每月約130元上下，本次標售分別於11月30日與12月31日中午12時前截止，企業可依策略選擇購地或租地，以更靈活方式進入園區。

新增標租方案吸引中小企業

臺南市經發局工業區科科長顏惠結表示，本次新增標租方案，考量企業受關稅與匯率變動影響，對採輕資產或彈性運作的中小企業更具吸引力，標租期最長20年，若廠商於簽約後2年內完成建廠與登記，可退還前2年租金，降低初期負擔，「讓企業以最小成本、最短時程啟動生產，是吸引進駐的最大誘因」。

園區公共設施施工現場導入綠電系統與永續園區概念，打造兼具環保與效率的新世代產業基地。

雙電壓配置、再生能源導入 打造南部智慧型綠能園區

七股科技工業區總面積141.15公頃，整體工程進度約43%，公共設施與建廠同步推進，預計2026年底全區道路完工、2028年年中供電，園區配置161kV與69kV雙電壓等級，並導入天然氣與再生能源系統，將成為南部少數兼具綠能與智慧管理的產業基地。

交通環境成優勢

園區位於臺南市北側臨海廊帶，鄰近台17線，向北可接國道1號與8號，南下可經台61線銜接臺南都會區與各大園區，預計2026年完工的曾文溪大橋通車後，61線將直通台江大道，串聯台86線與國8路網，完善「四橫三縱」交通體系，強化產業物流效率。

多元產業聚落成形 大廠與在地品牌同步插旗

截至目前，園區吸引38家廠商進駐，累計標售面積38公頃，總投資逾290億元。產業涵蓋電子零組件、金屬製品、塑膠製品、汽機車零件與食品加工等，其中全球汽車零組件大廠東陽汽車將於2027年投產，在地品牌黑橋牌、芝麻先生與小美冰淇淋等也陸續插旗，形成多元產業聚落。

適中坵塊與彈性規劃 最符合中小企業設廠需求

顏惠結指出，七股工業區的定位，是在南科四期、柳營科學園區與七股工業區相繼啟動下，成為北臺南產業的中樞節點，南科四期為高科技產業基地，柳科以機器人產業為主軸，而七股地理位置居中，又是臺南少數靠海的園區，對溪南溪北平衡發展貢獻顯著。鄰近的新市產業園區土地已近飽和，而七股科技工業區坵塊面積約1,143坪，建蔽率70%、容積率300%，最符合中小企業設廠需求，也展現市府推動產業均衡與招商彈性的決心。

臺南市府積極推動七股科技工業區，加速臺南產業版圖升級。

（圖片來源：臺南市經發局）

