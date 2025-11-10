投資友人經商卻遭詐騙 大安警勸阻保住民眾350 萬

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員洪文昜、周佳欣

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於日前接獲轄內金融機構通報，稱有民眾高姓女子臨櫃欲提領現金新臺幣350 萬元並稱是經商使用，惟無任何佐證資料，臨櫃人員驚覺有異，故請求警方協助。

警方到場查處，高女聲稱欲借款給朋友350 萬經商使用，惟朋友帳戶已遭警示無法正常收款，故又改變心意欲將該筆350萬元匯款至朋友之配偶帳戶內，因高女始終未能從朋友手中獲取任何從事商業活動之資訊，且對朋友之配偶亦不甚熟悉，警方向高女勸說目前詐騙手法甚多，切勿衝動行事，高女最終打消提款念頭離去。

大安分局呼籲，詐騙集團經常以親朋好友名義借款，民眾切勿輕易相信或提供個人資訊，若遇有類似情況可撥打165 反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。