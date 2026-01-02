「投資古董」詐騙！警設局逮詐團 車手痛哭

高雄有民眾誤信「假投資群組」，對方誆稱「投資古董，穩賺不賠」。（圖／東森新聞）



高雄有民眾誤信「假投資群組」，對方誆稱「投資古董，穩賺不賠」，直到發覺自己被詐騙，已經損失280萬。警方獲報循線逮人，車手卻當場痛哭。

員警vs.車手：「我真的不知道啊，我只是賺錢而已，（沒關係，洗錢防制法，詐欺，有權保持沉默，無須違背自己意思陳述。）」還想替自己辯解，女子當場哭出來。

員警vs.車手：「可是我真的，（沒關係，每個人都是這樣講的），沒有我是..，（每個收錢都是這樣講的。）」警方將人上銬帶回，抓的不只一個。

廣告 廣告

員警vs.車手：「來警察，現在你是詐欺車手。」男子被壓制趴地，他們都被視為詐騙集團共犯，警方追查他們聲稱投資古董穩賺不賠。

被害人被加入群組後，誤信假投資詐騙，總共面交4次共280萬，直到對方要求再次投資才驚覺被詐騙，與警方聯手設局，約詐騙集團前來面交，成功逮到車手和監控手。

員警也查扣作案用工作證收據手機，還有贓款30萬元，儘管車手供稱只是賺錢而已，還在警方面前痛哭。

員警vs.車手：「妳有權保持沉默，無須違背自己意思陳述。」

全案仍依照詐欺洗錢罪偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

