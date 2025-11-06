投資台灣三大方案缺失多 監院檢討

監委調查「投資台灣三大方案」，直指逾半案件未完成、貸款用途與計畫不符、投資地點屬未登記工廠等缺失，要求經濟部、國發基金檢討改進。圖／聯合報系資料照片

為因應二○一九年美中貿易戰，經濟部力推「投資台灣三大方案」，包含吸引台商回流、根留台灣企業、中小企業加速投資等。監委賴振昌、蕭自佑、王幼玲昨提出調查報告，直指三大方案有逾半案件未完成、貸款用途與計畫不符、投資地點屬未登記工廠等缺失，要求經濟部、國發基金檢討改進。

國民黨立委賴士葆批評，「經濟部好大喜功、畫大餅」，事後監院稽核才發現根本沒做到位，甚至有虛報情況，這當中也應該去追是否有浮濫補助的情況。賴也質疑，監察院怎麼會只有要求檢討，應該要糾正才對，否則監院有講跟沒講一樣。

監察院昨針對「投資台灣三大方案」提出調查報告，報告指出截至去年底，投資計畫合計一六一九件，金額合計達兩兆四五五六億元，雖具一定成效，但仍有七一八家廠商因疫情、俄烏戰爭等因素調整投資計畫展延，更有百家廠商終止投資。

報告還發現，三大方案中有廠商的貸款用途與投資計畫不符，而有關貸款金額占投資計畫成本，經濟部與國發基金資料有誤，不利有效評估。賴振昌分析，廠商在設廠、徵才上可能進程有延遲，導致貸款與計畫不符合，政府應盡量協助加速程序；王幼玲則在臉書上質疑，投資方可能有各種考量，有些貸款金額超過投資金額，「難道拿去炒房了嗎？」

另外，在投資方案已核定案件中，竟有廠商租用未登記工廠放置設備，而經濟部未能適時掌握並輔導廠商改正。賴振昌指出，廠商蓋廠房通常要三至五年，但還沒蓋好時就還沒登記，當中會有時間差，廠商應按時程申請，這方面經濟部應該繼續追蹤。

監院報告也提醒，廠商享有政府資源時，也應善盡員工社會企業責任，但政府也要避免嚇跑我國廠商。賴振昌表示，審計部認為廠商受惠應要為員工加薪，他也認同要加薪，政府應從整個薪資結構及市場機制來著手。

對於監院指三大方案逾半案件未完成，經濟部昨表示，投資從規劃、建廠、安裝設備，再到正式投產，原本就需要三至五年的執行期程，尚未完成的案件多是推動中，是正常進度，並非執行不力。

對於監察院提及部分廠商貸款用途與計畫不符、貸款比例超過規定等，經濟部調查，廿五案貸款金額皆符合「不超過投資成本百分之八十」的規定，並已建立與承貸銀行合作機制，加強貸款用途查核；此外，對於少數廠商使用未登記工廠作為投資地點，已要求於聯審會議審查前比對並加強宣導，防範類似情形再發生。

【看原文連結】

