投資台灣再添2家 3大方案吸近2.6兆投資

（中央社記者曾智怡台北19日電）投資台灣事務所今天通過2家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的美琪瑪國際，以及中小企業方案的友證公司。截至目前投資台灣3大方案已吸引1698家企業、約新台幣2兆5900億元投資，後續尚有13家廠商排隊待審。

投資審議司透過新聞稿說明，美琪瑪國際主要生產氧化觸媒、電池材料與提供觸媒廢料回收服務，是全球PTA（純對苯二甲酸）氧化觸媒龍頭廠商，在泰國、印尼、韓國及中國大陸皆設有工廠，產品銷售地區涵蓋東北亞、東南亞及中東地區，並積極與國際大廠合作，成功打入電動車電池供應鏈。

為因應客戶需求，美琪瑪決定將生產重心移回台灣，預計投資數億元於桃園觀音產業園區擴建廠區，並增聘13名本國員工。新產線規劃導入AI庫存管理系統與智能化設備，以縮短生產流程及提高產能，並將設置太陽能發電設施，逐步落實節能減碳。

美琪瑪並規劃以台灣為生產與研發中心，發展智能化管理，開發高附加價值產品，協力推動台灣化學工業新發展。

另外，友證為專業事業廢棄物處理公司，主要將廢耐火材、土木或建築廢棄物混合物及一般廢棄物進行處理，製成級配粒料與砂石混合物，可作為預拌混凝土廠原料、砂石場原料及公共工程填料品。

因看好北部地區對於營建廢棄物處理需求成長，友證規劃在桃園投資約1.7億元建置營造廢棄物處理產線，預計增聘40名本國員工。新產線將使用AI技術與自動化控制系統，可即時蒐集生產資訊，提供管理分析與優化營運決策，並將選用較低耗能的機器設備以減少碳排放。

投資審議司表示，友證此次投資可將營建工程產生的廢棄物，轉化為再生建材，使資源再生利用並創造新的經濟價值，兼具環境保護與達成循環經濟效益。（編輯：楊蘭軒）1141219