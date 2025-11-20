投資台灣再添5家 中鋼碳素規劃砸16億屏東建廠

（中央社記者趙敏雅台北20日電）投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資台灣，包含中鋼碳素、永循環科技、紅日應用材料、立鑽工業等。其中，中鋼碳素規劃在屏東屏南工業區興建研發大樓、先進碳材料廠及等方性石墨廠，逐步導入智慧化生產與倉儲系統，投資金額逾新台幣16億元。

經濟部投資促進司透過新聞稿說明，中鋼碳素為中鋼集團工業材料事業群子公司，為國內唯一煤化學工業公司，近年積極開拓碳材料綠能領域，製造高值化鋰離子二次電池負極材料、用於超級電容器與鋰離子電容器的先進碳材料，以及半導體關鍵石墨部件的高純等方性石墨等精碳產品，建立以煤化學及碳材料為雙主軸的材料供應中心。

為持續提升市場競爭力，中鋼碳素規劃在屏東屏南工業區興建研發大樓、先進碳材料廠及等方性石墨廠，逐步導入以人工智慧（AI）為核心的智慧化生產與倉儲系統，提高產品良率、優化物流效率。中鋼碳素計劃未來以完全綠電、混氫燃燒及碳捕捉的作法，實現能源轉型，達成碳中和目標，投資金額逾16億元。

永循環科技以獨特冷鏈及智慧製造技術，發展鳳梨葉全株利用，將植株各部位轉化為多種可降解、具高附加價值的工業與食用級產品。為擴大產能，永循環科技規劃在屏東產業園區設置生產基地，產線將結合電腦視覺辨識技術、感測模組與機器手臂等智慧生產作業，可即時蒐集製程數據預測產能，預計投資金額約0.9億元。

紅日應用材料主要生產高精密陶瓷零件，並專精數控精密加工。因應半導體產業材料在地化及永續經營趨勢，規劃在新竹興建新廠，設置靜電吸盤（ESC）與電子陶瓷材料燒結成型加工產線，實施數位化管理並開發AI智慧分析系統，即時監測生產數據。新廠也將建置太陽光電設施、雨水滯洪池與使用節水設備，並進行碳盤查作業，投資金額逾4.9億元。

立鑽工業長期深耕半導體領域，看準全球AI伺服器高效運算所帶來的散熱需求，將高純度碳化矽材料導入先進封裝製程，有效解決高階晶片的散熱挑戰。為擴充產能並推動技術升級，公司規劃投資逾5億元，於新竹廠區建置高純度碳化矽材料產線，將導入AI軟體工具，提升生產效率與產品品質。這次投資將推動半導體關鍵零組件的在地化生產，強化供應鏈韌性。

投資促進司指出，目前「投資台灣三大方案」已吸引1690家企業投資約2兆5566億元，預估創造16萬1657個就業機會，後續尚有13家企業排隊待審。（編輯：林淑媛）1141120