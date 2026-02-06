投資台灣再添5家 河洛企業31億建倉儲物流中心

（中央社記者曾智怡台北6日電）投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資台灣，包括中小企業方案的合錩國際、河洛企業、永覲工業及興蓮錩資源科技，和根留台灣方案的大豐環保科技；其中，投資金額最高的是河洛企業，擬砸逾新台幣31億元，在桃園蘆竹興建自動化倉儲物流中心。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1720家企業投資約2兆6367億元，預估創造16萬5040個本國就業機會，後續尚有9家企業排隊待審。

經濟部投資促進司透過新聞稿說明，合錩國際規劃投資約1.2億元於桃園蘆竹廠區增設高精度智能數控產線，導入設備聯網技術與數據分析平台，並逐步開發AI人工智慧服務模組，提升營運效能與精進製程效率。本次為合錩國際第2次申請中小方案，將透過投資轉型為智慧化生產，跨足碳鋼厚板加工領域。

河洛企業為滿足未來業務成長需求，規劃於桃園蘆竹興建自動化倉儲物流中心，投資金額逾31億元，將運用AI技術整合接單、出貨、儲位溫控與人員調度流程，並導入多項能源管理與再生能源設施，提升營運效率並兼顧環境保護，以持續優化冷鏈物流服務。

為因應國內廢棄混凝土去化需求，永覲工業規劃於高雄臨海產業園區投資興建「沿海低碳綠能混凝土暨資源工廠」，生產低碳混凝土與再生混凝土，將建築廢棄物轉化為具環保價值的綠色建材，預計投資金額逾3億元，新廠將導入智慧製造管理系統，同時建置廢漿料回收與智慧調漿系統，可達成廢漿水100%回收及零汙泥排放目標。

投資司指出，本次投資為永覲工業繼109年及113年參與中小企業投資方案後，再次擴大投資台灣。

興蓮錩資源科技因應各縣市事業單位日益增加的廢料處理需求，規劃於雲林興建新廠，預計投資金額逾1億元。投資司表示，本次投資將可提升廢料再利用效率，降低最終處置量，並透過智慧化管理與AI優化物料純度及產能，達成循環經濟效益。

大豐環保科技規劃於彰化廠區導入高效能全自動化產線，投資金額逾5億元，產線將整合AI辨識分選技術、自動化設備與即時監控系統，提升再生塑膠製程的品質與效率，並透過使用變頻空壓機、高效動力設備與水資源循環回收系統等措施，逐步推動低碳製造與永續經營的目標。（編輯：楊凱翔）1150206