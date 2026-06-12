投資台灣再添5案 弘潔科技加碼投逾23億元
（中央社記者曾筠庭台北12日電）投資台灣事務所今天通過5家企業擴大投資台灣，總投資金額約新台幣50.5億元，其中半導體零組件洗淨與熔射技術業者弘潔科技在繼2021年申請台商回台投資方案後，因應半導體先進製程市場持續成長，再度加碼投資23.8億元，於新竹與台南擴充產能，成為此次投資案中規模最大者。
經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，本次通過案件包括適用「歡迎台商回台方案」的弘潔科技，以及適用「中小企業方案」的彩邦界、南益鋼構、弘陽生技及永寬化學等5家企業。
其中，弘潔科技為台灣特品化學子公司，也是中美矽晶集團關係企業，專精於新世代半導體零組件洗淨及熔射技術，並提供精密加工、表面處理及高階洗淨等整合服務。因應半導體先進製程市場需求持續成長，弘潔科技規劃興建新竹二廠及擴建台南廠區，投資約23.8億元，預計可創造331個本國就業機會。
經濟部表示，弘潔科技新廠將導入AI技術並與既有企業資源規劃（ERP）系統整合，提升生產管理及營運效率，同時建置太陽能發電設施及推動溫室氣體盤查，落實綠色製造與永續經營。隨著產能擴充完成，可望進一步提升先進製程服務量能，強化國內半導體設備材料自主化及維修服務能力。
此外，彩邦界專營半導體零件之表面處理、零件再生與精密清洗服務，此次將投資約1.3億元，在台南市仁德區擴增半導體零件表面處理與精密清洗產線，導入AI分析生產資訊，提升產品良率與管理效率，並設置太陽能光電系統，預計新增10個本國就業機會。
經濟部表示，鋼構加工業者南益鋼構則將於台南七股科技工業區投資約8.1億元興建智慧化鋼構工廠，導入自動化設備、高能雷射銲接製程及AI影像辨識技術，提升生產效率與品質控管能力，預計增加40個就業機會。
食品業方面，植物性蛋白食品業者弘陽生技將投資約5.5億元，在雲林縣四湖鄉興建智慧化工廠，生產植物蛋白冷凍調理食品及鮮食產品。新廠將導入感測設備、物聯網及數據分析系統，並建置太陽能與風力發電設備，推動低碳製造。
精密化學材料廠永寬化學則規劃投資約11.8億元，在雲林縣斗六產業園區興建新廠，發展高附加價值接著材料產品。新廠將導入自動化設備、智慧物流及數位化管理平台，以滿足高階電子材料市場需求，並提升供應鏈韌性。
經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1767家企業投資約2兆6874億元，預估創造16萬6864個本國就業機會。其中，台商回台方案已吸引353家企業投資約1兆4609億元，中小企業加速投資方案則吸引1194家企業投資約6119億元，後續另有24家企業排隊待審。（編輯：黃國倫）1150612
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