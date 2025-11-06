投資台灣3大方案逾半未完成 監院：經濟部、國發基金須檢討

因應中美貿易衝突，經濟部自108年推出「投資台灣3大方案」。然而，監察院調查發現，經濟部推動投資台灣3大方案，有廠商貸款用途與投資計畫不符，且經濟部與國家發展基金管理會內參資料有重大疑慮，卻未適時查證更正，監察院要求經濟部與國發基金應檢討。

監察院透過新聞稿說明，依據審計部112年度中央政府總決算審核報告，經濟部推動投資台灣3大方案，疑有超過半數投資案件未完成等情形，經監察委員賴振昌、蕭自佑、王幼玲近1年調查後，昨天通過調查報告。

監委指出，截至民國113年底，經濟部已核定的投資台灣3大方案，投資計畫共1619件，金額達新台幣2兆4556億元，已有801家廠商完成投資，投資金額達1兆880億元，實際聘用勞工已達24萬餘人，尚具一定成效。

監委續指，但仍有高達718家廠商，因COVID-19疫情衝擊、俄烏戰爭導致的地緣政治風險、全球航運延宕等，造成投資計畫變更，並經經濟部核准調整投資計畫變更展延，更有100家廠商終止投資。希望經濟部持續改善投資環境、協助投資廠商。

監委表示，經濟部與國發基金辦理投資台灣3大方案專案融資的自行查核時都發現，確實有廠商貸款用途與投資計畫不符，而要求承貸銀行繳回委辦手續費的案例。除應加強宣導廠商應依投資計畫進行，更應強化專案融資案件貸款用途查核，並可考量與承貸銀行稽核單位建立聯繫與合作機制。

另一方面，監委也提到，審計部就經濟部掌握資料當中，經勾稽比對實際投資金額與貸款資料，發現已完成投資案件實際貸款金額超過計畫投資成本80%，不合規定有25案，其中甚至有7案貸款比率超過100%。

根據監察院調查，經濟部清查不合規定25案的實際貸款情形後，確認貸款金額占投資計畫成本比率都在80%以內，符合規定。監委則說，經濟部與國發基金的內部參考資料，有明顯重大疑慮，但竟未適時主動查證更正，不利有效評估與掌握投資台灣3大方案實際情形與成效，應檢討改善。

此外，監委提及，投資台灣3大方案已核定案件中，竟有少數案件申請廠商租用未登記工廠放置設備，而經濟部未能適時掌握並輔導改正，經濟部應針對廠商申請投資地點設於未登記工廠情形，研擬具體防範機制並落實執行。