投資國防 更要投資和平

賴總統日前投書《華盛頓郵報》，表示將於近期提出史無前例的400億美元國防特別預算案，26日他進一步宣布兩大行動方案：「全面建構民主防禦機制」及「全方位打造國防關聯產業」，預計在未來8年投入1.25兆元提升國防。

看了這新聞，第一個問題是，賴總統為何要透過《華盛頓郵報》宣布？通常應該是透過正常外交管道聯繫，但民進黨恐怕缺乏對美高層關係，於是改為透過美媒發聲，把國防預算當成國際宣傳；另一個可能是，賴總統藉由宣揚台灣對美國政策的支持，積極向川普總統表功，但川普會領情嗎？恐怕很難。

賴總統上述行動有幾個迷思：

第一、賴總統主要目的是為了對中國有嚇阻作用。這完全是根據美國國防部所設計的「威懾策略」，但重點是這對中國有用嗎？中國連老美都不怕，反觀川普正在重新檢討亞太戰略，回防固守美國。川普自己躲到後面，卻要台灣人上前線擋子彈，完全說不通。現實是大陸在九三大閱兵後，展現超強軍事實力，已重組全球地緣政治格局。

第二、不論習近平或川普，目前均以「兩岸和平」為最高戰略方針。美國國內問題重重，川普根本無暇也無力介入海外戰爭。大陸也深知，如果要完成中華民族統一復興的大業，絕對必須維持和平，因此賴總統頻繁引用2027年大陸「武統」的說法，顯得非常突兀，就像電影《零日攻擊》一樣可笑。

第三、隨著中國逐漸展現對美談判的優勢，「和統」已成為主要戰略。這次中日之所以發生激烈衝突，是因為日本首相高市早苗過於激進的言論踩到中國紅線，迫使大陸必須宣示對台灣的主權。川普非常在意和習近平維持良好關係，因此日前才分別和習近平與高市通話，目的是為了控制情勢，避免衝突進一步升高，絕非要力挺日本與中國對抗。

第四、兩岸民間互動正逐漸升溫。民進黨立委王世堅的金句在大陸被改成短視頻，人人朗朗上口、紅遍兩岸。大陸影星范冰冰雖然被陸方封殺，卻勇奪金馬獎，更證明台灣人民早已超越政治仇恨，能以一種包容的情懷看待兩岸交流與融合。

川普是生意人，要求台灣增加國防預算也是一門生意。說什麼加強民主防禦機制、嚇阻中國侵略台灣，都是假的，但重點是做生意也要有原則，不要付了錢不交貨或賣給台灣劣質產品。

賴總統想藉由全球地緣政治衝突大力發展國防產業，坦白說並沒有錯，也正是時候。我們只要用生意的眼光來看賴總統的言論，一切即可一目了然。但我們也要提醒政府，在投資國防的同時，不要忘記投資和平，創造人民真正的福祉！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）