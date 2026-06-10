投資大師們全失算？謝金河提「翻車案例」揭台股決勝點：極端猜盤不如做一事
本周台股如坐雲霄飛車，繼8日重挫逾1500點後，台股9日展開強勁反彈，開高走高，終場大漲逾1200點，投資人關注後續走勢。對此，財信傳媒董事長謝金河今（10）日再臉書以「極端的預測，通常都是錯的！」為題引述鈞弘資本執行長沈萬鈞所言並對比各類專家的看法指出，這兩日全球股市大跌又大漲，讓置身其中的投資人心情跟著七上八下，「該相信誰？不如努力做功課！」
台股近日走勢如何？本周如坐雲霄飛車
台股9日在前一交易日重挫後展開強勁反彈，加權指數開高走高，終場大漲1201.66點、收在44704.44點，漲幅2.76%，成交值達1兆1519.3億元，成功收復4萬4000點整數關卡。盤面上以上漲779家、下跌247家作收，電子、金融及中小型股同步回神。權值股成為反攻主力，台積電收在2305元、上漲10元，鴻海收277.5元、上漲8元；聯發科則亮燈漲停至4475元，台達電勁揚160元至2415元，大立光同步攻上漲停，帶動電子類股指數上漲2.59%。
股市投資決勝點何在？國際大師憑感覺做預測？
謝金河指出，沈萬鈞說「真正拉開投資差距的，不是誰知道更多的市場消息，而是誰能在市場波動中，有紀律的判斷進出與風險！投資決勝的關鍵是誰對基本面的深沈研究和理解，才是贏家和輸家的分水嶺。」過去多年來他向來注意國際大師的看法，但感覺許多大師級人物都憑感覺作預測，如「空頭大師」、經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）2021年大膽預測，美國及全球經濟將進入漫長且惡劣的調整，但「末日博士」從來沒有看好世界經濟。另一個則是新興市場教父麥樸思（Mark Mobius）近年非常看壞虛擬貨幣，曾預測比特幣會跌到10000美元、甚至到5000美元，但結果待觀察。
謝金河提到，還有知名財經暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki），其著作讓他成為暢銷書作家，但清崎每年都說是史上最大的股市崩盤，最後一次是2025年，「努力看空，愈講愈激烈。」還有素有「商品大王」之稱的國際知名投資大師羅傑斯（Jim Rogers），一輩子只看對過一次商品行情，他曾當面說油價會長期站穩在300美元以上，他對中國友好，大力看衰美國；而最近努力唱衰AI的是《大賣空》電影本尊、投資人貝瑞（Michael Burry），但AMD董事長蘇姿丰認為「AI如棒球打到第三局」、國巨董事長陳泰銘則說是二局半，「你該相信誰？」
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