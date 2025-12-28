投資大師預言2026股市「史詩級崩盤」 陳鳳馨提日本財政：輸家會被拋棄

知名投資家羅傑斯（Jim Rogers）近日示警，2026年可能會有史詩級的股市崩盤，並特別點名美國和日本，認為日本因財政結構的關係，可能使其在債務高漲的情況下背負更沉重的債務，形成更嚴重的經濟災難。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中表示，不敢說一定會有史詩級的崩盤，但絕對會出現較大的調整修正，人工智慧篩淘贏家和輸家情勢在2026年可能會更加明顯，在此過程中，贏家能站穩，輸家將被淘汰；而日本公債價格會更低，殖利率再上升的趨勢方向基本合理。

陳鳳馨認為，所謂史詩級的崩盤可能都是語不驚人死不休的說法，但人工智慧已進入篩淘贏家和輸家的時刻點，人工智慧確實在不同層級中各有各自的贏家。基礎建設的部分，資料中心、晶片硬體和能源供應商為第一波贏家，能源供應商可能還能再持續一段時間，但資料中心和晶片可能會在2026年出現較大幅度的調整。

陳鳳馨提醒，若投資人投資個別公司，個別的動態可能會極大，因為在篩淘贏家和輸家的過程中，輸家會毫不留情的被拋棄。此現象在2000年網路泡沫時最為明顯，當時儘管有些公司一開始表現亮麗，甚至被認為是領頭羊，最後仍面臨倒閉。例如當年最受關注的Netscape網景公司，原先幾乎成為網路公司的代名詞，最後也完全被微軟打敗，這些歷史經驗在2026年上演的機率很高。

​ 陳鳳馨： 羅傑斯關注的是日本財政問題 ​

陳鳳馨指出，羅傑斯提到的重點並非日本怎麼被美國拖累，而是財政問題，他認為日本目前債台高築的問題已經相當嚴重。日本累積的債務佔其GDP的比重已遠超200%，用IMF資料估計約佔GDP的240%，在如此高的累積債務情況下，日本目前走的是升息的道路，日本從2024年開始第一次升息後，至今已三度升息，而12月的升息已經升息到了0.75%，成為30年來最高基本利率。日本銀行總裁植田和男不斷表態明年將再升息，希望能將日本通膨拉高到約2%。同時明年春鬥後日本薪資應會再成長，在此情況下，日本的貨幣應該正常化，接近中性利率1.5%到2.5%，而日本目前利率0.75%距離中性利率還有三碼的空間，所以一般認為日本明年應該會再升息2到3次。

陳鳳馨續指，日本升息，而美國是降息，理論上日元應會升值，然而日元不但沒有升值，反而大幅貶值超過一個百分點。今年以來美元指數貶值的幅度接近1成，已是2003年以來最糟的一年的美元走勢，但在如此弱的美元情況下，日元對美元還貶值3%。此情形的背後原因為日本的財政擴張，在債務極高的狀況下，還不斷用破紀錄的財政支出累積更多債務，現在市場已經越來越不買單。所以日本央行19日升息後，日元走勢不升反貶，反映的是對財政紀律投下了否決票。

陳鳳馨表示，日本對此非常緊張，因為若日元繼續貶值，日本的通膨問題將更加嚴重。日元不斷貶值，進口物價便不斷上漲，對日本民生將造成巨大衝擊。固然高市早苗的民調聲望高，但若不能解決通膨問題，勢必會影響其政治基礎。而在日元升息完不升反貶後，日本官員紛紛出來喊話，日本財務大臣片山皋月警告市場，自己可以片面採取干預匯市，在過去一年半時間內，片山皋月已干預匯市三次，但每次都僅有短期效果，沒有長期效果。植田和男也出面喊話未來還未會再升息，因此目前日元勉強維持在155日元對1美元，但按照過去經驗，或許可以穩住一到三個月的時間，但長期來講日元仍是趨貶，而這個趨貶會讓日本債務、通膨問題更惡化。因此吉姆·羅傑斯警告日本會承受極大的問題是合理的。

