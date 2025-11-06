地方中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭縣南方澳進安宮，昨天（週三）凌晨遭竊賊闖入，兩尊媽祖神像身上，總價超過2千萬元的珊瑚項鍊被偷走，廟方發現後緊急報案，蘇澳警分局僅花12小時，分別在台北和台中逮到兩名竊賊。根據了解，主嫌因投資黃金、外匯失利欠下債務，和弟弟共有的房子得面臨法拍，才會鋌而走險。

好幾名員警，全副武裝，破門逮人，睡夢中看到警方，竊賊驚恐嚇了一大跳。原來他就是大逮偷珊瑚媽珠寶的竊賊。連躲在女友租處都被找到，只好坦承不諱，表示贓物都在自己住處的夾層。就看到整袋塑膠袋，裝滿媽祖身上的十多條珊瑚珠寶，其中一條珊瑚項鍊，更是高達兩百萬。

蘇澳分局偵查隊隊長葉俊龍：「掌握2名陳姓犯嫌身分，兵分多路展開追緝，遂於同日的晚間在台北市及台中市，分別拘提本案的竊嫌到案，並起獲失竊的全數贓物，全案依刑法加重竊盜罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦」。

投資失利大膽竊神明！2賊盜走珊瑚媽珠寶12小時落網

只花45分鐘，就把兩尊媽祖身上十幾條飾品，通通帶走。（圖／民視新聞）

週三凌晨，陳姓竊賊就是從後殿這處氣窗，攀爬闖入，像是蜘蛛人般，只花45分鐘，就把兩尊媽祖身上十幾條飾品，通通帶走！甚至還想拔走一顆300克拉的珊瑚珠，不過沒得逞！廟方粗估，損失超過2千萬。警方僅花12小時，宣布破案。

兩名嫌犯，30多歲，主嫌蘇澳人，因投資黃金外匯欠債、房子被法拍，對弟弟感到抱歉想取回房子，才鋌而走險行竊。把風的是新莊人。雖然開的是租賃車，但警方很快掌握到蹤跡，下午4點多在台北逮到主嫌，晚上7點在台中抓到共犯。至於失竊的媽祖后冠上珊瑚珠一顆就要價50萬以上，其他珊項鍊初估也在一千萬左右。

投資失利大膽竊神明！2賊盜走珊瑚媽珠寶12小時落網

失竊的寶物也全數歸還。（圖／民視新聞）

廟方感謝警方幫忙，只花了半天時間，不僅逮到人，失竊的寶物也全數歸還。更相信是媽祖娘娘顯靈，誰敢在神明眼前撒野，絕對沒有好下場。

