投資客跑了 Q3房地合一件數 探9季新低

新青安鬆綁之前，房市窒息！據財政部統計，個人房地合一課徵所得稅件數第3季僅2萬4635件，創9季以來新低，而適用短期交易45％、35％稅率僅6111件、占比不到3成，僅剩下26.84％，再創房地合一2.0上路以來新低紀錄，投資客幾乎「銷聲匿跡」。

新青安自今年9月起不計入《銀行法》72條之2，銀行不動產放款不可超過存款的3成，但仍救不了房市疲軟。據財政部統計，今年第3季房市交易量僅剩下2萬4635件，是112年第2季以來的新低紀錄，9季來最低量。

就短期交易中，適用45％稅率僅剩下2763件，季減636件、減幅18.7％；適用35％件數為3848件，季減534件，減幅12.2％。短期交易合計僅剩下6111件，占整體件數僅26.84％，占比下降3.65個百分點，創房地合一上路以來最低，季減幅也達到15％。

央行18日的理監事會議，尚未鬆動房市信用管制，景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，央行已揭示信用管制主要的目的是讓房市「軟著陸」，目前建商的預售還是咬很緊、價格還是撐著，央行觀察，若價格有些鬆動，才有可能鬆綁信用管制。

其次現在新青安是否要重新檢討？章定煊認為，接續的新青安不太可能維持現在的條件，可能是「青安1.5」或部分條件向舊青安靠攏。他認為，利息補貼應該要退場、及寬限期上也應調整。至於115年縣市長選舉是否會影響到新青安退場？就要看屆時「居住正義」議題是否為社會關注及經濟景況，若經濟表現不佳的話，不排除政府延續現有新青安、在經濟上繼續點火。