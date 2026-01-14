投資對決1／麻將理論槓上800億交易量 周冠男、巨人傑正面開戰
「散戶應該學習周教授還是巨人傑的投資方法？」指數投資vs.主動選股的話題，近日在市場上掀熱議，政大商學院教授周冠男與知名台股當沖達人巨人傑，對於「短線交易」或「指數投資」策略，隔空交火。
周冠男在臉書發文，引用麻將理論，批評短線交易是割韭菜的負和賽局，巨人傑則留言狠酸周，利率平準理論、選擇權買賣平價公式、或者資本資產定價模型，「所學知識根本不知如何運用。」鄉民置板凳留友看（指在有趣的貼文留言卡位，希望演算法推給好友看到），「有本事學當然要跟神人多學，滾大本金；但沒本事、沒空盯盤就當個快樂指數仔，也很好啊！」網友說。
大力推廣「長期買進」的政大商學院教授周冠男，12日在臉書發文，認為短期交易是零和賽局，也就是贏家所賺的錢，跟輸家所賠的錢，加起來剛好等於零，「亦即短線交易，不會創造任何正的社會價值。」
每當自己這樣講，還是很多人不能理解，於是周冠男以麻將理論解釋，「過年的時候常常有人家裡會打麻將，對吧？大家打了一整晚，假設沒有莊家抽頭的話，牌桌上錢的總金額加起來，不會因為打麻將就變多或變少。」周冠男進一步解釋，牌技好的人贏的金額，跟牌技不好的人輸的金額，加起來剛好等於零，這就是「零和賽局」的定義。
而股市短線交易，就跟打麻將一樣，是一個零和賽局，「不幸的是，股票市場的短線交易是有莊家抽頭的，包含券商手續費跟政府交易稅。」他強調，股市短線交易，不是零和賽局，是負和賽局，「輸的永遠是散戶，贏的永遠是專業交易者跟莊家。」
荒謬的是，散戶根本連打麻將的規則都搞不清楚，就上桌跟專業賭徒對賭，「散戶如你，你知道什麼是利率平準理論，選擇權買賣平價公式，或者資本資產定價模型嗎？然後這些專門割韭菜的賭徒，還開了個朝拜大會，叫你交錢入場聽他怎麼贏你的錢？」周冠男在文末hashtag「長期買進」，推廣投資理財的重要觀念。
此番言論勾出巨人傑入座，掀起「象牙塔學術派」與「街頭實戰派」之戰。巨人傑在交易實戰中殺出血路，曾創下單月交易量破800億元記錄，他毫不留情直戳周冠男的痛點，反諷周是「交易小白」，並強調學術理論與實務操作是兩回事，暗指周教授在學術圈得不到量化派同事的認同。
這場戰火甚至延燒到「不敗教主」陳重銘，午夜在臉書分享周冠男的發文，直指教授不懂台股特性，「自稱是指數專家，連指數要有「分散性」都搞不清楚，哪一個主要國家指數，是把61.71％放在單一個股？」短短2天，這場投資論戰，臉書已吸引約4,000個心情、250次分享，批踢踢討論熱度達「紅爆」等級。
更多鏡週刊報導
投資對決2／散戶為何總是容易被割韭菜？ 周行一點破2大投資迷思
投資對決3／要分散還是押神山？ 陳重銘一句話打臉指數派投資
2026刷卡攻略1／銀行變摳了？ 2%無腦刷不見 信用卡回饋全面縮水真相
其他人也在看
賈董攀101最高點照片曝 網驚呆：光看就腿軟
40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）先前宣布參加Netflix的節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰台北101。董事長賈永婕今（14）日分享多張站在101頂端的照片，直呼：「我承認我腿很軟，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 24
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 199
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 169
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 80
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 34
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 67
《產業》房地合一稅終結連7漲！新北登稅收王 這縣市竟慘遭「腰斬」
【時報-台北電】2025年房市陷入近年來最大低潮，與屋主售屋利得高度相關的個人房地合一稅收去年僅715.3億元、年減26.8%，短少了192億元，終止該稅制連續七年成長的紀錄，全台各縣市除新北、連江外的20個縣市全數下滑，房市正式走入盤整期。 觀察去年各縣市房地合一稅收，過去年房價漲勢兇猛、投資氣氛旺盛的新竹地區在房市轉折後，稅收減少最明顯，新竹縣、市分別年減56.4%、49%，其餘如澎湖、屏東、苗栗、雲林等非都會區縣市年減幅均在四成以上，六都除新北以外年減幅普遍在三成左右，台中市年減幅較高，達35%。 而新北市不僅年度稅收147.2億元蟬聯「稅收王」，也是全台少見稅收還能正成長的縣市。 賴志昶指出，過去房價基期較低的中南部縣市房地合一稅收成長幅度大，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於2017～2023年間蟬聯多年冠軍，直至2024年才由新北市取代，隨著2025年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，投資買盤退散去，不少房價漲多區域價格回吐。 尤其近年受惠科技題材房價大漲的新竹縣市，去年房地合一稅即短少了28億元，相當於台南市一年的房地合一稅收總額時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 43
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 133
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 217
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 253
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言