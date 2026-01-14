投資對決1／麻將理論槓上800億交易量 周冠男、巨人傑正面開戰

周冠男（右）與巨人傑（左）對於「短線交易」vs.「指數投資」策略，近日隔空交火，掀起各方激烈論戰。

「散戶應該學習周教授還是巨人傑的投資方法？」指數投資vs.主動選股的話題，近日在市場上掀熱議，政大商學院教授周冠男與知名台股當沖達人巨人傑，對於「短線交易」或「指數投資」策略，隔空交火。

周冠男在臉書發文，引用麻將理論，批評短線交易是割韭菜的負和賽局，巨人傑則留言狠酸周，利率平準理論、選擇權買賣平價公式、或者資本資產定價模型，「所學知識根本不知如何運用。」鄉民置板凳留友看（指在有趣的貼文留言卡位，希望演算法推給好友看到），「有本事學當然要跟神人多學，滾大本金；但沒本事、沒空盯盤就當個快樂指數仔，也很好啊！」網友說。

大力推廣「長期買進」的政大商學院教授周冠男，12日在臉書發文，認為短期交易是零和賽局，也就是贏家所賺的錢，跟輸家所賠的錢，加起來剛好等於零，「亦即短線交易，不會創造任何正的社會價值。」

每當自己這樣講，還是很多人不能理解，於是周冠男以麻將理論解釋，「過年的時候常常有人家裡會打麻將，對吧？大家打了一整晚，假設沒有莊家抽頭的話，牌桌上錢的總金額加起來，不會因為打麻將就變多或變少。」周冠男進一步解釋，牌技好的人贏的金額，跟牌技不好的人輸的金額，加起來剛好等於零，這就是「零和賽局」的定義。

而股市短線交易，就跟打麻將一樣，是一個零和賽局，「不幸的是，股票市場的短線交易是有莊家抽頭的，包含券商手續費跟政府交易稅。」他強調，股市短線交易，不是零和賽局，是負和賽局，「輸的永遠是散戶，贏的永遠是專業交易者跟莊家。」

荒謬的是，散戶根本連打麻將的規則都搞不清楚，就上桌跟專業賭徒對賭，「散戶如你，你知道什麼是利率平準理論，選擇權買賣平價公式，或者資本資產定價模型嗎？然後這些專門割韭菜的賭徒，還開了個朝拜大會，叫你交錢入場聽他怎麼贏你的錢？」周冠男在文末hashtag「長期買進」，推廣投資理財的重要觀念。

巨人傑在FB貼文。（翻攝自巨人傑FB）

此番言論勾出巨人傑入座，掀起「象牙塔學術派」與「街頭實戰派」之戰。巨人傑在交易實戰中殺出血路，曾創下單月交易量破800億元記錄，他毫不留情直戳周冠男的痛點，反諷周是「交易小白」，並強調學術理論與實務操作是兩回事，暗指周教授在學術圈得不到量化派同事的認同。

這場戰火甚至延燒到「不敗教主」陳重銘，午夜在臉書分享周冠男的發文，直指教授不懂台股特性，「自稱是指數專家，連指數要有「分散性」都搞不清楚，哪一個主要國家指數，是把61.71％放在單一個股？」短短2天，這場投資論戰，臉書已吸引約4,000個心情、250次分享，批踢踢討論熱度達「紅爆」等級。

