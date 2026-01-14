投資市場熱絡！ 2025年股民平均賺149萬元

台北市 / 綜合報導

台灣強勁的資金動能，反映在各種投資標的上。其中基金市場一年以來，前五名的標的，報酬率來到80%以上，另一邊規模破百億的ETF，在大盤站上三萬點以來，也大多走揚，00927漲幅更超過8%；專家表示，投資市場前景樂觀，目前總市值已經突破百兆，不過還是必須留意非系統性風險，謹慎評估再選擇是否進場。

點鈔機停不下來，數不完的鈔票，似乎也反應部分股民的心聲，13日台股市值，更突破100兆元關卡，股民說：「有跟著賺，賺滿多的，這一年來超有感。」股民說：「應該大家都有賺到錢吧，(我的)錢不夠多而已，不然會投(資)多一點。」其中以半導體AI族群的投資人，對於加權指數的漲幅最有感，除此之外，各類型投資標的也表現亮眼。

資深分析師呂漢威說：「產業造就了股市，股市成就了ETF，ETF其實可能也吸引了滿多市場的注目，因為去年(加權指數)漲24%，GDP是成長7%，那我們同理這樣子去做一個推估，今年如果(GDP)成長超過3%，今年(加權指數)應該有機會，漲10%到12%沒有問題，那這樣算起來，大概加權指數的空間，就是31000點到32500點左右。」

專家表示，接下來台積電法說會，即將登場，營收及展望，都牽動台股走勢，即便基本面樂觀，還是必須時時留意，非系統風險，提醒投資人觀察局勢波動，審慎投資。

