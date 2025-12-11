投資年齡決定策略 專家：30歲前適合股票 40歲後買債券更穩

圖／TVBS

在當今經濟環境下，上班族面臨薪資長年凍漲的困境，許多人開始尋求被動收入來支撐未來退休生活。一名上班族孫小姐分享，她每月將三分之一薪資用於購買ETF，並計劃隨著年齡增長提高投資比例。專家們建議，年輕族群可依照年齡、風險承受度選擇不同投資策略，從股票、債券到不動產，甚至知識型投資如創作、線上課程等，都能成為有效的被動收入來源。這些長期投資策略能幫助上班族在退休前建立穩定的財務基礎。

收入增加就加碼投資，被動收入需長期累積。圖／TVBS

上班族孫小姐表示，她每個月會將三分之一的薪水用於購買ETF，有閒錢時則會投資儲蓄險。她選擇穩健型ETF定期投入，並計劃隨著未來薪資增加而提高投資比例，到40幾歲時預計將拿一半薪水進行投資，並將配息再投入。現今上班族薪水長年凍漲，需要被動收入來支撐未來的退休生活。退休生活的資產配置需要長線投資，包括配息型股票、公債國債及不動產投資，但這些都需要完整規劃。大多數上班族需要被動收入，因為單靠薪資難以為未來存下養老基金。許多被動收入雖然初期需投入大量心力，但最簡單的方式就是找到穩健產業做存股。

專職投資人阿樂建議，當收入良好時，應該將固定比例的薪資投入長期穩健的公司存股或ETF。他認為最佳配置是現金流的配置，可分散投資於三檔季配息ETF，形成月月配息的現金流。專家建議年輕上班族，尤其是還沒有太多家庭壓力但缺乏時間操作股票的族群，可選擇投資持續派發股息的公司，每月投入固定金額慢慢累積。或將部分資金投入國債及高評價公司債，這些投資帶來的股利收入就像另一份薪水，且會隨著投資時間增長而增加。

東吳大學商學院EMBA副教授歐素華表示，從投資面向看，30歲以前風險承受度較高，可學習股票、債券或虛擬貨幣投資。30歲後成家立業，風險偏好降低，較適合基金型、長期債券型或機器人理財，不需要自己長期關注個股。年齡與風險偏好是重要考量因素。歐素華進一步指出，被動收入應依不同需求及薪資結構調整。資金充裕者可進入房地產市場，一次投入後長期收租。不動產投資需累積一定資金，可選擇當二房東投資小坪數房產，或參與不動產證券化投資，但需對房地產市場有所了解。

現今投資管道多元，除傳統投資外還有新興工作模式。年輕人可學習AI操作，或結合社群創造數位內容產品，無論是剪輯、英文教學或料理都能變現，甚至開發線上課程，讓一般上班族有機會擴大事業版圖。

專家示警投資門道多，做足功課才能穩健增值。圖／TVBS

歐素華強調，30歲前更適合進行知識複利和知識型投資，不應只關注金錢和股票投資。投資寫作、創作或動漫繪畫等無形資產創作，從中長期來看可能更值得投資且帶來更多收入。任何投資都需做足功課，了解產業趨勢，才能獲取應有的報酬。

