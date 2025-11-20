投資意向書已給新壽 李四川：T17、T18一定給輝達

李四川表示，T17、T18土地一定會給輝達。（鏡報董孟航、本刊資料照）

北士科T17、T18土地，新壽與北市府解約進度卡關，台北副市長李四川今（20日）表示，這個地一定會給輝達。

新壽提沒給輝達要「歸還」 李四川：無法接受

日前李四川表示，新壽提出若T17、T18土地沒有給輝達，必須土地再歸還給他們，這讓北市府「沒有辦法接受」。

投資意向書已發函新壽 李四川：地一定會給輝達

今下午受訪時，媒體關注進度。李四川表示，新壽提出希望在協議書中注明，若土地沒給輝達就要「要回去」，北市府已告知他們這不可行，原則上他們在協商時可能會把公文寫清楚，其實輝達不動產副總裁也特別來拜訪市長蔣萬安，並送了意向書，「我們會說明，原則上這個（地）一定會給輝達」。

李四川進一步說，他認為包含台北市民在內的全國人民，都明白T17、T18土地解約就是要給輝達，但新壽提了這個條件，他也希望說能夠圓滿讓其能夠在他們的董事會，能夠做比較好的說明，因此會繼續協調。

不過原訂解約日就是明（21日），新壽至今似乎沒開臨時董事會，媒體詢問是否已給投資意向書？李四川表示，公文已經都給了，並說這部分原則上不影響後面要去都市計劃變更等所有程序，因此他們會盡快協調確認。

輝達權利金太高？ 李四川這樣算

新壽想確認土地一定會給輝達，擔心董事會有背信疑慮？李四川說，市府當然會給類似公文的確定，並寫明給他在董事會能夠做比較好的說明。

談到最壞打算，李四川重申，認為事情很快會解決，並說新壽應該會清楚國內希望輝達前的期望。

有關權利金部分，李四川說明，T17、T18若將T16拿來比，T16為80多億，原則上現在合併，又多出0.6公頃道路，加起來還有新壽付出的負擔將近10億元，加起來大概120億，這個計算應該很簡單。

